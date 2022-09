Max Cavallari piange per Bruno Arena a Pomeriggio 5: “Non si va via così”/ “Aveva problemi all’ernia, poi…”

Max Cavallari piange e ricorda Bruno Arena a Pomeriggio 5

Oggi si sono tenuti i funerali di Bruno Arena. Il comico, noto elemento del duo dei Fichi d’India, si è spento pochi giorni fa. Il 17 gennaio 2013 rimase vittima della rottura di un aneurisma che gli causò un’emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. Al suo fianco in tutti questi anni, oltre alla moglie Rosy e al figlio, c’è stato il suo socio e amici fraterno Max Cavallari. È lui a ricordarlo nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 che propone in diretta alcuni momenti toccanti dei funerali.

Ictus: malattia di Bruno Arena/ Sintomi, cause e cure: ischemico o emorragico

Max Cavallari ricorda poi i momenti del malore a Zelig, il trasporto immediato in ospedale e la successiva convalescenza, fino agli ultimi problemi accusati da Bruno Arena e alla morte, arrivata mentre dormiva.

Max Cavallari racconta gli ultimi momento di Bruno Arena prima della morte, poi presenta la sua nuova fidanzata…

“Ha fatto tutta la sua convalescenza e ci divertivamo perché lo portavo in giro con la carrozzina. – ha raccontato Max Cavallari in diretta a Pomeriggio 5, aggiungendo poi che Bruno – Ultimamente ha avuto un problema all’ernia e si è addormentato di notte, come lui faceva, improvvisava. Ha improvvisato di morire di notte come faceva sul palco e mi ha fatto incazz*re perché poteva avvisarmi.” ha concluso con amarezza, scoppiando poi in lacrime al suo ricordo. Sul finale della chiacchierata con Barbara D’Urso è però arrivata una nota felice: Max ha infatti presentato la sua nuova fidanzata. Lei si chiama Elena Maria Gaia: “Ci siamo conosciuti su Facebook e stiamo insieme da due anni” ha spiegato il comico su Canale5.

Rosy Marrone, chi è la moglie di Bruno Arena de I Fichi D'India/ "Temevo che qualcuno me lo portasse via"

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA