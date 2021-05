Max Felicitas, chi è?/ Attore porno genero di Giovanni Galli ma solo per Le Iene!

Chi è Max Felicitas? In molti questa sera se lo chiederanno soprattutto quando scopriremo che proprio lui sarà protagonista dello scherzo de Le Iene in onda oggi, 18 maggio. Edoardo Barbares, questo il suo vero nome, da diversi anni ha intrapreso la carriera a luci rosse dedicandosi anche alla musica, un po’ sui generis, e il trading online. Spesso ospite a La Zanzara e Le Iene, questa sera Max tornerà proprio davanti alle telecamere per uno scherzo che metterà in crisi Giovanni Galli quando scoprirà che la figlia è protagonista di un sextape girato proprio con il presunto fidanzato. A quel punto partiranno aggressioni e minacce, cosa ne sarà a quel punto dell’attore?

Max Felicitas, chi è e cosa fa nella vita?

Per chi non lo conoscesse ancora, Max Felicitas, classe 1992, nato in provincia di Udine, è stato vittima di bullismo a scuola per via del suo fisico esile ma a quanto pare questo non ha cambiato la sua vita in peggio, anzi. Amante dello sport, del pianoforte e della musica, Max Felicitas si è regalato una vita fatta di trasgressione e dopo qualche apparizione in passerella, poi in discoteca, è diventato addirittura uno spogliarellista per poi lanciarsi nel mondo del p*orno. A quel punto le prime conferme sono arrivate dal pubblico con tanto di premio come miglior attore po*no emergente in Italia 2014. Ma come se questa carriera non bastasse, il giovane ha pubblicato diverse canzoni su YouTube ed è un grande esperto di trading online. Adesso non ci rimane capire se dopo lo scherzo avrà ancora la forza di mettersi in gioco visto che il video anticipazioni mostrano un Giovanni Galli davvero furioso.

