Max Felicitas/ Elisa Isoardi lo segue su Instagram: “Se mi cucini le lasagne…”

Max Felicitas scopre che Elisa Isoardi lo segue su Instagram e ci rimane particolarmente bene. “Quando ho scoperto che la Isoardi mi segue su IG mi sono emozionato, devo essere sincero. Ho sempre voluto imparare a cucinare ma sono negato, potrei unire l’utile al dilettevole in caso Elisa accettasse, mi spiego meglio. –precisa l’attore porno – Sono sempre in giro per lavoro tra set ed eventi, ma quando sono a casa è immancabile l’appuntamento televisivo con Elisa e la sua trasmissione culinaria targata Rai”, racconta ancora. “La Isoardi è una bellissima donna, la tipica donna mediterranea che piace a me, giunonica e burrosa con delle curve pericolosissime, è sicuramente il mio ideale di donna. – precisa – A lei proporrei di tenere un corso di cucina privato solo io e lei, magari è la volta buona che imparo a cucinare, poi se scatta anche un dopo-corso di cucina tanto meglio….”.

Max Felicitas e la proposta ad Elisa Isoardi

Successivamente, Max Felicitas ha lanciato l’appello alla Isoardi: “Elisa se vuoi conquistarmi cucinami delle lasagne al forno, per me la libidine di un piatto di questa pietanza è pari ad un orgasmo sessuale!” La bella conduttrice piemontese risponderà a questa intrepida proposta dell’attore friulano a luci rosse? Staremo a vedere! Nel frattempo, proprio in queste settimane ha tenuto banco sui social la lite con Rocco Siffredi, il re indiscusso del porno in Italia. Rocco ha affermato che Felicitas recita bene solo quando ci sono molti uomini nelle scene di sesso. Per tutta risposta, il giovane attore ha replicato: “C’è un anziano attore italiano che vive all’estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social. Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattutto io sono Max Felicitas e non sono l’erede di nessuno; tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini”. Giuseppe Cruciani quindi, ha pensato bene di farlo scontrare in diretta durante La Zanzara. Tra “Vecchio, che cazzo dici?”, “usi il viagra”, “Fai schifo, “Coglione, merda, scemo”, le offese si sono sprecate…

