Maxi Lopez compra il Birmingham City/ L’ex calciatore rinuncia al GF Vip?

Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nera ed ex attaccante del Milan, ha comprato il Birmingham City. È il primo proprietario argentino di un club inglese. L’ex attaccante argentino ha acquistato la squadra che milita in Championship insieme a Paul Richardson, uomo d’affari che possiede il marchio di abbigliamento Hera Clothing ed è stato ex direttore di Gymshark. Il passaggio di proprietà è avvenuto con sorpasso in extremis su Laurence Bassini, già proprietario del Watford, a cui era stata data una deadline del 1° luglio per chiudere l’operazione. Per completare l’accordo con con gli attuali proprietari Birmingham Sport Holdings (BSHL) ci vorranno altre 2-3 settimane, anche per ottenere l’approvazione alla vendita dalla lega. La cifra dell’affare non è stata resa nota ma dovrebbe aggirarsi sui 44 milioni di euro.

“È un giorno felice per noi e per tutti i fan dei Blues. Sono i nostri soldi. Ho lavorato per questo per quasi un anno. Penso che sia un progetto enorme. C’è un grande potenziale in questa squadra. Quando abbiamo parlato di questo progetto con Paul Richardson, credevamo di poter fare un grande lavoro in città, per i tifosi e per la squadra“, ha concluso Lopez, che non ha mai giocato nel calcio inglese”, ha detto Maxi Lopez ha detto a Sky Sports. Secondo The Pipol l’ex calciatore argentino, che si è ritirato a 37 anni nel 2021, era interessato e ha partecipato a un’altra trattativa per partecipare a un reality show italiano. Infatti Maxi poteva essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ma ha preferito dedicarsi all’acquisto del club inglese insieme a Richardson, partner al 50%.

