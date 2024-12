Chi è Maxime Mbanda? Il rugbista che dal 2016 è entrato ufficialmente nella nazionale italiana entrerà a far parte del cast del Grande Fratello 2024. Ma di chi si tratta? Il suo vero nome è Mata Maxime Esuite Mbanda e ha 31 anni. Sua madre è italiana mentre il padre è originario del Congo. Il giovane ha sempre avuto una grandissima passione per il rugby, tanto che nel corso del tempo è diventato parte della nazionale del nostro Paese.

Molti si chiedono se Maxime Mbanda è fidanzato: ebbene sì! Dai social non risulta sposato ma da molti anni sta con la sua compagna che è anche la madre dei suoi figli. Si chiama Cristiana Conti, e con lei sono nati la piccola Celeste e Mata Leone. L’ultimo porta un nome particolare, “Mata”, che in congolese significa “primogenito”. sui social Maxime Banda condivide moltissime foto della sua famiglia e dei suoi figli, orgoglioso dei piccoli momenti che passano insieme. Si vedono immagini dolcissime sul suo profilo Instagram: il rugbista che li prende in braccio o la piccola che dorme sul suo petto.

Maxime Mbanda, la passione per il mare e la laurea

Maxime Mbanda ha una splendida famiglia composta dalla compagna Cristiana Conti, da Mata Leone, il primogenito e da Celeste, ultima arrivata. Dalle immagini sul suo profilo Instagram spuntano tante passioni, tra cui quella per il mare. Non è raro che insieme ai figli e alla compagna si goda l’estate o qualche vacanza all’estero. Per quanto riguarda la sua fidanzata Cristiana Conti, non si sa molto. La donna è molto riservata, tanto che il suo profilo Instagram è privato e conta poco più di 200 follower a differenza di Maxime Mbanda che è seguito quasi da 15mila persone.

Laureato in Sport Management, divide la sua vita tra Milano e Parma ed è motlo attivo sui social. A breve entrerà nella casa del Grande Fratello 2024, scelto forse per il suo carattere solare ed espansivo. Cosa porterà all’interno del reality? Scombussolerà gli equilibri o aiuterà i concorrenti a ritrovare un po’ di pace? Maxime Mbanda, da quanto emerge dai suoi profili social, ha anche lavorato come modello e qualche volta pubblica post ironici per far divertire il suo pubblico. Insomma, pare proprio un ragazzo felice e con sani principi! Come se la giocherà?