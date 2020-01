Maxiprocessi mafia in Veneto/ 135 imputati tra camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra

Maxiprocessi alla mafia in Veneto: tre udienze preliminari per 135 persone nel giro di pochi giorni nella Regione governata da Luca Zaia. Come spiega Il Fatto Quotidiano, domani a Mestre inizierà in aula bunker il processo contro la Camorra: 37 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Nel mirino delle autorità il clan di Eraclea guidato da Luciano Donadio – 76 indagati in tutto – macchiatosi di numerosi reati: usura, estorsioni, rapine, truffe, illeciti fiscali, droga e armi. Il Fatto evidenzia che a sostenere l’accusa sono i sostituti procuratori antimafia Roberto Terzo e Federica Baccaglini. Ricordiamo che nel febbraio 2019 era stato arrestato anche il primo cittadino del comune veneziano, accusato di scambio politico-elettorale in riferimento all’elezione del 2016. «In quella zona ci sono interessi economici fortissimi, penso a Caorle, Jesolo e ad altre realtà che vanno indagate affinchè ciò non accada più», le parole del prefetto Vittorio Zappalorto ai microfoni della Rai.

MAXIPROCESSI MAFIA IN VENETO, 135 IMPUTATI IN TUTTO

Ma, come dicevamo, non è finita qui. La mafia in Veneto si è allargata a macchia d’olio, con la ‘Ndrangheta che si è insediata in quel di Verona. Dopodomani, giovedì 9 gennaio 2020, prenderà il via il processo nei confronti di sei esponenti del clan calabrese Moltari, accusati di estorsioni con aggravante dell’intimidazione mafiosa, violenza e minaccia per costringere a commettere un reato, trasferimento fraudolento di valori, resistenza a pubblico ufficiale, incendio, minaccia e tentata frode processuale. Nuovo appuntamento a Mestre il prossimo 23 gennaio per un processo che vede coinvolti 53 imputati, anche in questo caso legati alla ‘Ndrangheta, più nel dettaglio alla cosca Grande Aracri e alla famiglia Bolognino. Un territorio che anche in passato ha visto “protagonista” Cosa Nostra, un male che le forze dell’ordine stanno provando ad estirpare. Già dai prossimi processi, ormai a stretto giro di posta…

