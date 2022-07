Maxischermo cade sui ballerini al concerto dei Mirror/ Video: tragedia a Hong Kong

Tragedia a Hong Kong, durante un concerto dei Mirror. Come testimoniato sui social network da centinaia di video e di immagini, un maxischermo è caduto sui ballerini nel corso dell’esibizione. L’episodio si è verificato all’Hong Kong Coliseum di Hung Hom: le autorità hanno avviato un’inchiesta, ma c’è grande apprensione per le condizioni di salute dei due ballerini colpiti. Uno di loro versa in condizioni gravissime.

Quarto concerto della serie di dodici organizzata all’Hong Kong Coliseum, l’evento della boyband Mirror ha raccolto centinaia di seguaci al celebre impianto. Il drammatico incidente è avvenuto quando Anson Lo e Edan Lui si sono esibiti al fianco di una dozzina di ballerini. Ad un certo punto, un maxischermo è precipitato sul palco, centrando i due giovani danzatori.

Maxischermo cade sui ballerini al concerto dei Mirror: il video

Il maxischermo ha centrato un ballerino sulla testa e poi sul corpo, prima di cadere su un altro artista. Nei video presenti sui social network è possibile sentire le urla di paura del pubblico e la grande apprensione delle persone presenti all’evento. Il resto degli artisti sul palco si è precipitato ad aiutare coloro che sono stati colpiti dallo schermo. I due ballerini centrati dal maxischermo sono stati trasportati al Queen Elizabeth Hospital. Come evidenziato in precedenza, uno dei due versa in condizioni preoccupanti, mentre l’altro è stabile. Soccorse anche tre donne: due di loro in stato di choc, l’altra per un malore. Il concerto è stato interrotto immediatamente, al pubblico è stato chiesto di lasciare la location. Subito dopo l’episodio, su internet è stata lanciata una petizione contro i problemi di sicurezza nei concerti dei Mirror: raccolte oltre 13 mila firme. La petizione ha esortato gli organizzatori a garantire la sicurezza per la boyband e i suoi ballerini e ad astenersi dall’utilizzare meccanismi scenici o piattaforme rialzate non necessarie.

