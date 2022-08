Maye Musk, madre di Elon Musk/ “Quando vado a trovarlo dormo nel garage”

Maye Musk, madre di Elon Musk: modella a 74 anni

Maye Musk è la madre di Elon Musk, cofondatore e capo di Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. Classe 1948, Maye è anche una modella: “Mi ingaggiano per le mie rughe nessuno mi ha mai chiesto di cambiare”, ha rivelato in una recente intervista al Times. La signora Musk mostra con orgoglio i capelli, dichiarando che la sua carriera è decollata quando a cinquant’anni ha smesso di tingerseli e se li è tagliati. Come ogni mamma che si rispetti, il suo argomento preferito sono i suoi tre figli: Elon, Kimbal e Tosca, nati dal matrimonio con l’ex marito Errol Musk. Sopratutto ama parlare del suo “Genius Boy”, Elon: “Era sempre intento ad assorbire informazioni, potevamo chiedergli qualsiasi cosa. E questo era prima di internet. Immagino che ora potremmo chiamarlo internet”.

Elon Musk: "Compro il Manchester United"/ Giallo su Twitter: scherzo o realtà?

Maye Musk, madre di Elon Musk: modella a 74 anni

Oggi Maye Musk vive in un appartamento a New York: “Non ho bisogno di spazio sprecato perché con esso arrivano le responsabilità. Ho detto ai miei figli: Questo è il posto più bello in cui abbia mai vissuto”. Anche il figlio Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo con i suoi 270 miliardi di dollari, vive in un posto modesto a Boca Chica, il quartier generale di SpaceX in Texas: “Quando va a trovarlo devo dormire nel garage. Non si può avere una casa di lusso vicino a un sito di lancio di missili”, ha rivelato la modella a Times. Maye è molto protettiva con i suoi figli ed è pronta a difenderli pubblicamente suoi social. Quando il Wall Street Journal ha scritto che Elon avrebbe avuto una relazione con la moglie di Sergey Brin di Google, Maye è intervenuta su Twitter a gamba resa: “Non è presunta, è inventata da voi. Come sempre. Chi vi paga per mentire questa volta?”.

LEGGI ANCHE:

Elon Musk vende azioni Tesla per circa 7 mld/ La mossa per lo scontro con TwitterINFLAZIONE USA/ Basterà arrivare al 13% (a febbraio) per capire che serve un accordo con la Russia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA