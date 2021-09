Mecna al Seat Music Awards/ Nuovo disco dopo “Mentre Nessuno Guarda”?

Chi è Mecna?

Sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards 2021 ci sarà anche Mecna. Nato a San Giovanni Rotondo a Foggia, il 26 marzo del 1987, il suo vero nome è Corrado Grilli. Durante gli anni del liceo scopre la musica rap. Nel 200 insieme a Lustro, nasce la Microphones Killars, dove si aggiunge in seguito Totò Nasty. Il trio comincia a produrre e nel 2005 nasce “No Problem” e Mecna collabora con altri artisti. Due anni dopo esce un altro disco, chiamato “No Sense” e ottiene molto successo.. Nell’anno 2009 Mecna collabora con Ghemon, Kiave, Macro Marco e altri. Con Macro Marco, nel 2010 esce “Le valigie per restare”. Dopo due anni nasce l’album “Disco Inverno”, il quale contiene dei featuring con Bassi Maestro, Kiave, Nasty, Pat Cosmo, Killacat e tanti altri, ottenendo un ottimo successo di critica e di pubblico. Nel 2015 esce un nuovo disco che ha dei suoni più elettronici e dopo di ciò, parte per un tour. Mecna è conosciuto anche per essere un bravissimo grafico, infatti ha fatto le copertine per dei rapper italiani o pop star molto conosciuti come: Guè Pequeno, Fabri Fibra, Emma, Levante, gli Stadio e Zero Assoluto.

L’ultimo lavoro di Mecna

Attualmente Mecna sta lavorando su alcune canzoni da solita, per potersi poi rimettere a lavoro con Lustro e Nasty fare insieme il terzo album. I lavori nuovi saranno più soul rap e si parlerà di amore, relazioni e di tutto ciò che riguarda un ragazzo di 25 anni che vuole creare la sua musica. Con i suoi primi dischi, Mecna si è caratterizzato per il suo stile originale, ovvero sonorità elettroniche e atmosfere leggere. L’artista cura in ogni dettaglio la musica, ma anche la parte creativa e si occupa pure dell’aspetto della comunicazione e visivo dei concerti. Lo scorso luglio, a meno di un anno dall’uscita di “Mentre Nessuno Guarda”, è uscito “Mentre Nessuno Guarda Deluxe Edition”, il repack dell’ultimo progetto di Mecna. L’album è stato così arricchito da ben 6 tracce, con alcuni featuring inediti: Ginevra, J Lord, CoCo e Francesca Michielin.

