Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Ori, podi e risultati live lunedì 2 agosto

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: ORI, PODI E TITOLI

Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella sua ultima settimana, perché è lunedì 2 agosto: prosegue il meraviglioso duello tra Cina, Usa e Giappone per la vittoria finale dei Giochi e in questo momento la Cina si trova al comando con 24 ori, mentre sono 20 quelli degli Stati Uniti e 17 quelli dei padroni di casa. Nel computo totale delle medaglie il Giappone è nettamente staccato – ne ha 31, sono 51 quelle della Cina e 59 quelle Usa che ne ha vinte ben 23 d’argento – ma bisogna ripetere ancora una volta che il bilancio viene fatto sugli ori, la classifica deriva dal metallo più prezioso e questo è il motivo per cui davanti troviamo il colosso cinese.

Lunedì 2 agosto però prosegue il programma dell’atletica che sulla carta è favorevole agli Stati Uniti tra queste nazioni; ha qualche possibilità di recuperare anche la Francia, che attualmente occupa la settima posizione nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ma ha vinto soltanto 5 ori, e ne deve recuperare altrettanti per andare a riprendere la Gran Bretagna. Per il podio, attenzione ad una Australia che da qui in avanti può sperare di vincere qualcosa anche con gli sport di squadra (il basket maschile su tutti) e al Comitato Olimpico Russo, che forse sta facendo meno di quanto ci si potesse aspettare.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA TOP TEN

Chi completa la Top Ten nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020? Abbiamo in ottava piazza la Corea del Sud e in decima l’Olanda, e poi l’Italia che è nona: degli azzurri parliamo in un capitolo a parte, qui comunque possiamo dire che solo le prime sei nazionali hanno vinto più medaglie complessive di noi ma l’Italia ha portato a casa soltanto 4 ori. In termini generali, anche se è sempre limitante fare discorsi di questo tenore, potremmo dire che dalla scherma attendevamo sicuramente qualcosa in più soprattutto in termini di medaglie d’oro, che alla fine sono state zero; abbiamo perso parecchio da quella disciplina e non possiamo nasconderlo, certamente anche nel nuoto gli azzurri avrebbero potuto fare meglio ma, per contro, tre dei quattro ori sono francamente inaspettati, da quello inaugurale di Vito Dell’Aquila (taekwondo e nostra prima medaglia alle Olimpiadi Tokyo 2020) a quelli, ovviamente, di Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Marcell Jacobs (100 metri, quest’ultimo storico) che hanno illuminato la domenica dell’atletica. Oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono tante altre le gare in programma con parecchi titoli e medaglie in palio, dunque staremo a vedere quello che succederà nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020…

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA CLASSIFICA

1. Cina: 24 ori, 14 argenti, 13 bronzi (51)

2. Usa: 20 ori, 23 argenti, 16 bronzi (59)

3. Giappone: 17 ori, 5 argenti, 9 bronzi (31)

4. Australia: 14 ori, 3 argenti, 14 bronzi (31)

5. Comitato Olimpico Russo: 12 ori, 19 argenti, 13 bronzi (44)

6. Gran Bretagna: 10 ori, 10 argenti, 12 bronzi (32)

7. Francia: 5 ori, 10 argenti, 6 bronzi (21)

8. Corea del Sud: 5 ori, 4 argenti, 8 bronzi (17)

9. Italia: 4 ori, 8 argenti, 15 bronzi (27)

10. Olanda: 4 ori, 7 argenti, 6 bronzi (17)



