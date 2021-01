Mediaset: 104 partite Champions League 2021-2024/ Diritti tv: Sky e Amazon…

Nella partita per i diritti tv 2021-2024 della Champions League rientra anche Mediaset. Stando a quanto anticipato da Il Sole 24 ORE Radiocor, il Biscione si sarebbe aggiudicato l’esclusiva per la tv in chiaro della miglior partita del martedì più la finalissima della competizione, ovvero 17 partite in tutto, oltre alla possibilità di trasmettere in streaming 104 altri match. Di quest’ultimo pacchetto non farebbero parte i match aggiudicati da Prime Video, la piattaforma di streaming facente capo ad Amazon, che ha ottenuto i diritti di trasmettere 16 partite del mercoledì di Champions più la finale di Supercoppa Europea. Se per quanto riguarda l’assegnazione ad Amazon già a dicembre è arrivata l’ufficialità dell’attribuzione, secondo quanto raccolto da Radiocor, a breve verrà annunciata anche l’assegnazione degli altri pacchetti di diritti.

DIRITTI TV CHAMPIONS LEAGUE 2021-2024: NON SOLO AMAZON…

A fare la parte del leone per quanto concerne i diritti tv del prossimo triennio di Champions League dovrebbe essere comunque ancora una volta Sky. L’emittente di proprietà di Rupert Murdoch, al netto delle partite di Prime, avrà i diritti a pagamento per tutti gli altri match, per un totale di 121 gare. Nubi ancora da diradare per quanto riguarda invece il quadro delle licenze audiovisive 2021-24 dell’Europa League. Al momento, secondo quanto apprende Radiocor, l’Uefa si appresta a chiedere un nuovo round di offerte per i soli diritti internet, entro la fine del mese, così da procedere con l’assegnazione completa. Nel frattempo la Fifa ha inaugurato il bando per i diritti tv dei Mondiali di calcio di fine 2022 in Qatar: sembra un appuntamento ancora lontano se rapportato al torneo continentale per club, ma già entro il 16 dovranno essere presentate le prime offerte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA