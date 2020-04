Medici cinesi si risvegliano neri/ Succede a Wuhan per la cura al Covid-19: il perchè

Pubblicità

Svegliarsi dalla terapia intensiva per Coronavirus e ritrovarsi con la pelle di un colore diverso? E’ successo. Non è una storia di razzismo o di uguaglianza tra razze, non è questo il caso: l’incredibile racconto arriva dalla Cina e l’ha riportata Repubblica. Due medici, Yi Fan e Hu Weifeng, erano stati contagiati da Coronavirus come purtroppo, lo sappiamo, sta succedendo a tantissime persone che lavorano negli ospedali e, fin dai primissimi giorni della pandemia, lavorano in prima linea e sono a stretto contatto con infetti da Covid-19. Entrambi sono stati messi in terapia intensiva, e fortunatamente sembrano essere guariti: se non altro sono usciti dalla terapia intensiva, ma quando si sono risvegliati la pelle… era diventata molto più scura. Nera, oseremmo dire.

MEDICI CINESI SI RISVEGLIANO NERI

Come è potuto succedere? Un servizio della CCvt, poi ripreso dal Daily Mail, ha svelato l’arcano: il farmaco che viene utilizzato per trattare il Coronavirus, legato al malfunzionamento del fegato, provoca una diversa pigmentazione della pelle. I medici hanno già fatto sapere che la pelle tornerà del colore originario nel momento in cui il fegato tornerà a riprendere le sue normali funzioni; sicuramente ai due dottori cinesi il fatto sarà sembrato parecchio strano (anche perché risvegliarsi dopo un mese, in un letto d’ospedale e intubati, non è una passeggiata) ma il sollievo per aver superato la malattia, o almeno la sua prima fase, deve essere stato decisamente più forte rispetto allo shock per la pelle di un colore diverso.

E’ stato poi reso noto che i due medici lavoravano all’ospedale di Wuhan, e il tampone che li ha dichiarati positivi al Coronavirus era stato effettuato già il 18 gennaio. Entrambi sono peggiorati rapidamente; dei due, il dottor Yi Fan si è già ripreso ed è effettivamente uscito dal reparto di terapia intensiva. E’ anche il dottore la cui pelle si è scurita meno; diversa invece la cartella clinica di Hu Weifeng, che dopo 45 giorni di terapia intensiva vi si trova ancora. Si è risvegliato, ma le ultime notizie ci dicono che non sia ancora del tutto guarito dal Covid-19. Ad ogni modo è tornato a parlare a questo è un ottimo segno, ma nei prossimi giorni dovrà essere costantemente monitorato per verificare l’eventuale guarigione, che gli auguriamo essere pronta.



