Medicina, aumentano i posti: troppi medici tra 10 anni?/ “Saranno in eccesso”

Dalla carenza dei medici fino all’esubero: è questo il rischio che si potrebbe correre in Italia a causa dell’aumento dei posti a Medicina. Giovedì cominceranno i nuovi test «Tolc» per i quasi 80mila aspiranti medici che sognano uno dei 14.787 posti messi in palio per Medicina. Un numero aumentato che potrebbe però crescere ancora del 30% secondo i piani del ministro dell’Università Anna Maria Bernini. Il rischio, però, c’è ed è da non sottovalutare: l’aumento costante dei posti nella facoltà a numero chiuso porterà nel giro di un decennio ad una crescita dei numero dei medici che rischieranno di rimanere senza lavoro.

Il Governo però vuole spingersi oltre, togliendo addirittura il numero chiuso. I nuovi medici saranno pronti solo tra 10 anni, in coincidenza con con il crollo delle uscite per pensionamento dei medici dal Servizio sanitario che secondo i dati riportati da Il Sole 24 Ore, tra il 2033 e il 2036 caleranno a poco più di 2mila l’anno. Dunque scenderà il bisogno di nuovi medici, nonostante in questi anni vi sia stata una grave carenza di camici bianchi, anche perché attualmente si va in pensione tra i 65 e i 67 anni d’età.

Numero dei medici in eccesso, causa delle pensioni?