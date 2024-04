“Medicina senza test danneggia qualità formativa”/ Rosario Rizzuto: “Tra 11 anni ci saranno troppi medici”

Con la quasi unanimità dei voti la Commissione Istruzione del Senato ha approvato il nuovo decreto che abolirà (da un lato) il test di ingresso alle università di Medicina e (dall’altro) il numero chiuso negli atenei: una risposta, almeno sulla carta, alla grande carenza di personale a cui assistiamo ormai da decenni, ma che solo il covid ha dimostrato i suoi effetti drammatici. Per comprendere meglio la portata dell’eliminazione del (temuto) test di medicina, la redazione dell’Huffington Post ha interpellato il dottor Rosario Rizzuto, docente di Patologia generale a Padova, ma anche ex direttore del dipartimento di Scienze Biomediche e Rettore della stessa facoltà in cui insegna.

Un decreto, spiega immediatamente, che secondo lui rappresenta la voglia di “rispondere emotivamente ad una necessità oggettiva”, quella di nuovi medici, e ad una “pressione sociale che chiedere una misura popolare” quale è (appunto) la rimozione del test di Medicina e l’abolizione del numero chiuso. Una misura certamente positiva “per i giovani” aspiranti medici, che affidano al quizzone “il loro futuro”; ma al contempo anche negativa per almeno due fattori, sempre secondo Rizzuto: da un lato, a fronte di un aumento di studenti, “la qualità della formazione ne risentirà“, mentre dall’altro (ed è “quello che mi preoccupa moltissimo”), non si può garantire ai nuovi medici un vero futuro lavorativo.

Rosario Rizzuto: “La sanità ha bisogno di programmazione, non del test eliminato a medicina”

Concentrandosi a lungo su questa seconda preoccupazione, Rizzuto parte dal ricordare che il percorso di Medicina (con o senza test, poco importa) dura “11 anni prima che i ragazzi entrino nella propria vita professionale”. Facendo un passo indietro, però, sottolinea che “adesso c’è una carenza di medici perché è andata in pensione la generazione del numero spalancato” ed è evidente che quando i nuovi medici del numero aperto inizieranno la loro carriera, lo faranno solo “quando andranno in pensione quelli entrati col numero chiuso”. Insomma (usando altre parole) secondo Rizzuto con l’accesso a medicina senza test “si creerà un’eccedenza. Quando avranno finito il loro percorso di studi con ogni probabilità [i nuovi medici] non troveranno posto di lavoro”.

La soluzione, spiega, andava trovata prima, con un’attenta “programmazione” di ingressi e uscite che non è mai stata veramente fatta, che si dovrebbe accompagnare anche ad un efficientamento generale del sistema, perché è chiaro che si devono dare ai ragazzi “le giuste prospettive, i posti nelle scuole di specialità”. La vera rivoluzione a medicina, secondo Rizzuto, non sarà tanto l’eliminazione del test, quanto un ipotetico sistema di assunzioni anticipate “già verso la fine della specialità, accelerando il processo di maturazione” dando una risposta a tutti “quei ragazzi che tra 11 anni probabilmente non avranno un posto di lavoro. Solo la programmazione”, conclude, “garantisce i diritti di tutti: di chi ha bisogno di cure e di chi intraprende questo percorso”.











