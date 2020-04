Medico del Reims morto suicida, positivo a Coronavirus/ Tragedia per la Ligue 1

Il medico del Reims, squadra della serie A francese (Ligue 1), il dottor Bernard Gonzalez, di 61 anni, si è tolto la vita dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. La notizia della morte del dottor Gonzalez è stata diffusa dal suo stesso club Stade Reims e ha sconvolto tutto il calcio francese. Ecco la nota della società transalpina: “Siamo distrutti, oggi lo Stade Reims piange il dottor Bernard Gonzalez. Medico del club, ma anche di centinaia di abitanti di Reims di tutte le età. Era qui da 23 anni”. A rivelare la connessione con la diagnosi di Coronavirus è stato il sindaco della città, Arnaud Robinet, spiegando che prima di compiere il gesto il dottor Gonzalez “ha lasciato una lettera in cui ha spiegato di essere risultato positivo al Covid-19”. Ma si registrano anche fonti mediche secondo cui soltanto due giorni fa Gonzalez “era in piena forma”.

MEDICO MORTO SUICIDA PER CORONAVIRUS: L’OMAGGIO DEL REIMS

Il dottor Gonzalez era comunque in quarantena casalinga con la moglie. In Francia dunque il calcio ancora in primo piano quando si parla di Coronavirus, dopo le polemiche legate alla possibilità che fosse stata la partita Lione Juventus di Champions League a diffondere il contagio. Tornando alla morte del dottor Gonzalez, il medico del Reims è stato salutato così dal presidente della società, Jean Pierre Caillot: “Mi mancano le parole, sono sbalordito – la commozione del massimo dirigente sul sito web del club -. Ci ha lasciato un grandissimo professionista, un pezzo di storia del Reims. Ha svolto la sua missione con il massimo dell’impegno per oltre 20 anni. Il mio pensiero va alla moglie e ai genitori”. Commovente anche il post sui social del Reims, che ricorda il suo medico come uomo di scienza ma anche di più ampia cultura, con l’animo da artista, amante della musica rock e del bel calcio.



