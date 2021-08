MEETING 2021/ Video, il “paternariato” con Fondazione Ania passa da un progetto sul Covid

È dal 2009 che tra Meeting di Rimini e Fondazione Ania, come spiega il Segretario generale di quest’ultima, Umberto Guidoni, esiste un “paternariato” basato sulla logica di essere vicini alle persone. “Per anni abbiamo portato progetti di sicurezza stradale, mentre nelle edizioni più recenti abbiamo portato progetti di prevenzione medica, facendo oltre 2.000 check-up gratuiti ad edizione”, aggiunge Guidoni. Quest’anno Fondazione Ania porterà un progetto più legato al tema del Covid.

TRA SUSSIDI E SVILUPPO/ Vittadini: per lavorare bisogna essere disposti a cambiare

Fondazione Ania e il progetto di supporto psicologico ai sanitari impegnati in prima linea contro il Covid

Allo scoppio dell’emergenza pandemica, Fondazione Ania si è subito mobilitata donando 2 milioni di euro alla Protezione Civile e convertendo un proprio progetto di supporto psicologico alle vittime della strada in supporto ai sanitari impegnati in quel momento in prima linea in una battaglia molto impegnativa anche a livello psicologico. Più recentemente, la fondazione ha attivato un programma per fare in modo che in alcune delle principali città italiane i cittadini ultraottantenni potessero raggiungere i centri vaccinali con un taxi messo a loro disposizione gratuitamente.

LEGGI ANCHE:

PRE MEETING LOANO/ Diretta incontro “C’è speranza?”: dialogo tra Esposito e CarrónPRE MEETING LOANO/ Diretta “Il grido del rock”, giovedì 8 luglio ore 18 e 30

© RIPRODUZIONE RISERVATA