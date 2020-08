Meeting di Rimini 2020/ Come visitare le mostre: solo online o anche al Palacongressi?

Anche la 41° edizione del Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli – Special Edition – dal 18 al 23 agosto al Palacongressi di Rimini, spazierà dalle mostre agli spettacoli di teatro, musica e cinema con la possibilità per il pubblico di seguire ogni evento anche in diretta streaming sul canale youtube del meeting.

Le mostre dell’edizione 2020 saranno quattro: “Essere Viventi”, “Vivere il Reale”, “Bethlehem Reborn. Le meraviglie della Natività” e “Siamo in cima! La vetta del K2 e i volti di un popolo”. Due di queste, “Vivere il Reale” e “Bethlehem Reborn”, saranno allestite al Palacongressi e potranno essere visitate solo da chi prenoterà gli incontri in presenza. Le altre saranno virtuali e sarà possibile accedervi liberamente ogni giorno, 24 ore su 24, lungo tutta la settimana del meeting.

Per scoprire come fare basterà seguire le indicazioni, sul sito del meeting, del tutorial di Alessandra Vitez, responsabile delle mostre dal 1998.

Gli spettacoli, ogni sera dalle h 22, prenderanno il via dalla giornata inaugurale del 18 agosto con ‘Il sogno di un uomo ridicolo’ di Dostoevskij, adattamento a cura di Fausto Malcovati e Mario Sala Gallini.

Questo spettacolo sarà in prima visione streaming mentre tutti quelli delle serate successive saranno dal vivo. Tra questi, il 21 agosto, il Meeting presenterà un grande evento per ricordare e riscoprire Federico Fellini, l’artista e l’amico, con numerosi ospiti del cinema anche in collegamento. Per avere tante anticipazioni sui personaggi che parteciperanno agli eventi e rimanere sempre connessi seguite il sito www.meetingrimini.org