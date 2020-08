Meeting di Rimini 2020/ Tra i temi dell’edizione: salute, l’Europa, le sfide del post-Covid, il lavoro e…

Un anno particolare questo che ha avuto come parole d’ordine loockdown, smartworking e scuole chiuse, la paura di non riaprire poi, la ripartenza. Quella del Meeting 2020 sarà un’edizione speciale che offrirà diversi momenti di riflessione sull’Italia e l’Europa del post-Covid, con lo sguardo rivolto al futuro. “Anche il fatto stesso che abbiamo deciso di fare il meeting”, racconta Emmanuele Forlani direttore della fondazione meeting è in qualche modo una novità. Sarà un’edizione divisa tra presenza di pubblico e online.

Tra i temi affrontati la cura e la salute, l’Europa, le sfide del post-Covid, il lavoro, il futuro della democrazia, l’innovazione e la cooperazione internazionale. Ogni giorno alle 19 in diretta sul portale del Meeting prenderà luogo il talk-show live intitolato «Dopo il Covid. #quellicheripartono»a cura di Fondazione per la Sussidiarietà e il webinar, giovedì 20 agosto, dal titolo “in che cosa dobbiamo cambiare? Il caso della Regione Lombardia”

Per seguire la SPECIAL EDITION MEETIN 2020 VI ASPETTIAMO TUTTI I GIORNI A PARTIRE DA MARTESì 18 AGOSTO SU SUSSIDIARIO.NET DOVE POTRETE TROVARE APPROFONDIMENTI, NEWS, HIGLIGHTS CON IL MEGLIO DELLA GIORNATA .

