Meeting Rimini 2020/ Enrico Giovannini: “evolversi e trasformarsi davanti alle difficoltà”

Per trasformare il nostro sistema sociale ed economico non dobbiamo tornare al punto pre covid, e questo appare chiaro già nell’agenda per lo sviluppo sostenibile e nelle scelte dell’unione europea, come anche spiega Papa Francesco all’interno dell’enciclica Laudato Sii. I temi al centro del dibattito sono la lotta alla povertà, miglioramento della salute, del reddito, il green new deal e la resilienza. Resilienza trasformativa, questa deve essere la parola d’ordine, senza ritornare al punto di partenza pre covid ma evolvendo e trasformandosi difronte alle difficoltà. Possiamo trasformarci in meglio per il benessere di tutti.





