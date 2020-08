Meeting Rimini 2020/ Ettore Prandini: Recovery Found grande opportunità, Covid-19 ha stravolto basi economia

Siamo di fronte ad un momento storico che ha messo in discussione il sistema economico sul quale abbiamo fondato molte delle nostre certezze. A causa del covid tutto questo è stato stravolto, ma sta a noi ricostruire le basi per dare sicurezza alla nostra economia. L’agro alimentare in questo senso gioca un ruolo fondamentale e grazie al recovery found sarà possibile rilanciare la produzione e le esportazioni dei nostri prodotti. Va però cambiata completamente la politica legata alla burocrazia, che storicamente ha rallentato l’accesso ai finanziamenti europei.

Sarà quindi fondamentale lavorare sulle infrastrutture dei trasporti per mantenere l’alta competitività necessaria per reggere l’urto di un mercato sempre più delocalizzato e sbilanciato verso le esportazioni.





