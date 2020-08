Meeting Rimini 2020/ Gigi De Palo:”Servono politiche familiari e su natalitÃ  altrimenti Italia senza futuro”

Il tema della sostenibilità è un tema cruciale dal punto di vista economico. Ma non c’è sostenibilità economica senza la ripartenza delle nascite. Tutti gli sforzi vengono fatti per manovre che non garantiscono un ricambio generazionale, come ad esempio gli interventi sulle pensioni. Serve quindi ripartire da politiche familiari e a favore della natalità, con manovre che mettano veramente al centro la famiglia, intesa non come luogo dove spendere i bonus, ma come vero e proprio soggetto sociale. Sono le famiglie infatti che hanno retto l’urto della crisi sulle proprie spalle, una vera e propria Sussidiarietà silenziosa senza la quale sarebbe crollato tutto. Recovery Found e legge di bilancio sono i due strumenti che vanno messi a disposizione di politiche familiari serie ed innovative, in grado di dare nuovo impulso e slancio al futuro del nostro paese. Questi importantissimi argomenti devono infatti uscire dalle diatribe partitiche per ricevere l’attenzione che meritano.





