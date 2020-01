Meghan Markle, accuse di razzismo alla Regina?/ “Rilascerà un’intervista”, poi però..

Aria pesante all’interno della famiglia reale britannica dopo la decisione dei duchi Sussex Harry e Meghan Markle di allontanarsi dalla Corona. Ma un’altra notizia sta scuotendo l’ambiente. Secondo il Daily Telegraph, se le trattative tra la coppia e la Regina Elisabetta non dovessero andare a buon fine, la Markle sarebbe pronta a rilasciare un’intervista in televisione. La dichiarazione arriva direttamente dal giornalista Tom Bradby di ITV, vicino a Meghan e Harry. L’ipotesi clamorosa riguarda però il contenuto dell’intervista. Sembra infatti che la Markle sia intenzionata ad accusare la Regina Elisabetta II addirittura di razzismo e sessismo. Logicamente quella dell’intervista televisiva potrebbe essere solo un modo per portare la Regina ad una conclusione attesa da Meghan e Harry.

Meghan Markle Vs la Regina Elisabetta? Arriva il comunicato!

In due chiedono di trasferirsi in Nord America e diventare economicamente indipendenti, con conseguente così rinuncia al titolo. Il tutto è in fase di discussione al vertice in corso a Sandringham, dove Elisabetta ha convocato Carlo, William e Harry. Ma è proprio dopo la diffusione di queste nuove indiscrezioni che la Regina ha diffuso un comunicato dai toni molto distensivi al termine della riunione. Si legge infatti di un «dialogo costruttivo» con lei e tutta la famiglia appoggiano il bisogno di Harry e Meghan Markle di costruirsi una loro famiglia. Al momento Meghan Markle ed Harry vivranno sia nel Regno Unito che in Canada. Apertura importante che quindi potrebbe portare al lieto fine chiesto dalla coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA