Meir Cohen, chi è l’ex marito di Chiara Iezzi/ “Oggi siamo amici, collaboriamo…”

Chiara Iezzi e il matrimonio finito con Meir Cohen

Della vita privata attuale di Chiara Iezzi non si hanno molte informazioni. Non si sa, infatti, se sia fidanzata o ancora single dopo la fine del suo matrimonio. Chiara, infatti, nell’agosto del 2014, è convolata a nozze, con rito civile, con Meir Cohen. Un matrimonio celebrato a Cipro e a cui non ha partecipato nessuna persona importante della vita degli sposi come ha poi raccontato la Iezzi svelando alcuni dettagli delle nozze. “Ho fatto le foto con l’iPhone, orrende. Non c’era nessuno, solo l’officiante greco e due testimoni, presi a caso”, le parole rilasciate dalla cantante in un’intervista a Vanity Fair.

Un matrimonio che, tuttavia, è finito dopo pochi anni. Nel 2019, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Chiara Iezzi ha confermato la fine del matrimonio con Meir con cui, oggi, ha un rapporto d’amicizia. “Siamo amici, a volte collaboriamo. Mi ha seguita sul set per un docufilm girato a Los Angeles e forse produrremo qualcosa insieme. Ma di lui non voglio dire di più”, ha detto.

Chi è Meir Cohen, ex marito di Chiara Iezzi

Di Meir Cohen si hanno poche informazioni. Di lui si sa che è di origine israeliana e religione ebraica. Nessuna foto con Chiara Iezzi che, parlando del loro amore ufficializzato solo con il matrimonio, ha spiegato che quella di proteggere la sua vita privata è una scelta legata anche alla volontà di Meir che non ama essere fotografato. “Lui non ama essere pubblicato. Meir è un cohen, un ortodosso, e come tale si può sposare solo con donne ebree dalla nascita. La nostra storia risulta fuori dalle righe, e lui ci soffre“, aveva raccontato a Vanity Fair parlando del giorno del suo matrimonio.

Un amore che, tuttavia, era stato coronato dai fiori d’arancio. Purtroppo, dopo pochi anni dal fatidico sì celebrato a Cipro perchè “è l’unico posto dove organizzano nozze con israeliani, validi in tutto il mondo”, la magia è finita così come il matrimonio. Ad oggi, dal profilo social della Iezzi, pare che nella sua vita non ci sia un nuovo amore.













