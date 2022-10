Melita Toniolo e Andrea Viganò si sono lasciati?/ Lei fa sparire le foto di coppia

È finita tra Melita Toniolo e Andrea Viganò?

Melita Toniolo e Andrea Viganò si sono lasciati? Secondo The Pipol l’ex gieffina ha tolto dai social ogni foto con il padre di suo figlio Daniel. La loro relazione è iniziata nel 2015: “… un giorno sei entrato nei miei sogni e hai reso tutto possibile”, è stata la prima dedica di Melita al comico, conosciuto come Pistillo. Nel 2017 sono diventati genitori di Daniel. “Sposarci non è tra i nostri progetti. Per noi, quello che fa la grande differenza è diventare genitori più che il matrimonio in sé. Nostro figlio ci legherà tutta la vita”, aveva detto la ex Diavolita poco prima della nascita del figlio a Vanity Fair. Adesso sui social non c’è più traccia del loro amore: Melita e Andrea si sono lasciati?

Melita Toniolo/ "Grande Fratello Vip? No, ma Diavolita sarà dentro di me per sempre"

Andrea Viganò: l’ultima foto con Melita Toniolo

Andrea Viganò, in arte Pistillo, è nato a Milano nel 1978. Dopo aver conseguito il diplomo all’Istituto Statale d’Arte di Monza, comincia il a lavorare prima nei villaggi turistici poi nei settori moda e teatro in Italia e all’estero. Nello stesso periodo inizia a dedicarsi agli studi di mimo, danza, recitazione e alle tecniche circensi. Nel 2011 con il personaggio Pistillo e con il trio Okea entra nel cast di “Colorado” su Italia 1. Anche sui social del comico le ultime foto mostrano solo il figlio Daniel, mentre l’ultima foto di coppia con Melita Toniolo risale a gennaio 2021, travestiti da due personaggi della celebre serie La casa di carta.

