Melù Valente, moglie Gino Santercole/ L’ex moglie Anna Moroni, sorella Claudia Mori

Anna Moroni, ex moglie di Gino Santercole

Gino Santercole era il nipote di Adriano Celentano. Ma negli anni ’60 sposò Anna Moroni, sorella di Claudia Mori, già moglie di Celentano, diventando quindi il cognato di suo zio. Da Anna ebbe due figli. Sul finire degli anni ’60 il matrimonio fra Gino e Anna naufragò, fino ad arrivare a un divorzio abbastanza burrascoso. La cosa ebbe enormi ripercussioni sulla carriera di Santercole all’interno del Clan e anche a livello familiare: Claudia Mori e Adriano Celentano presero le difese di Anna. Santercole cadde in un periodo di depressione. Nel 1973 Gino Santercole incontrò sul set a Roma l’attrice Melù Valente, da cui ha avuto un figlio: Adriano. Melù è stata al fianco del marito fino alla sua morte: “Quella frase mi rimbomba in testa: ‘Tu non sai cosa sta accadendo’ mi ha detto confuso nella notte. E adesso io non riesco a concepire la mia vita senza di lui. Noi eravamo uguali, una persona sola, da quando ci siamo incontrati abbiamo vissuto ogni momento uniti. Non sono stati 45 anni ma 250, per intensità, e ancora ne avremmo voluti trascorrere insieme. Abbiamo sempre pensato che fosse meglio amarsi da vivi”, ha raccontato l’attrice a Il Messaggero quando è morto il marito.

Melù Valente, seconda moglie di Gino Santercole

Dopo la morte del marito Gino Santercole, Melù Valente ha parlato del rapporto con lo zio Adriano Celentano: “La parentela per noi non è mai stata un problema, sono state semmai voci improprie a fomentare le polemiche. Gino scriveva grandi canzoni e aveva un suo nome e un cognome. Anche in queste ore viene ricordato in quanto ‘nipote di Celentano’, addirittura ‘cognato di Celentano’. Cognato di Celentano non lo è più da 45 anni e credo che oggi meriti rispetto”. Quando nel 1999 Adriano Celentano invitò Gino e Pio Trebbi in una delle due puntate “bonus” di “Francamente me ne infischio”, Melù disse al Corriere della Sera: “Sa perché hanno accettato di far cantare Gino? Perché tutti i fans storici di Celentano chiedevano le ragioni della sua assenza. E Celentano ha ceduto. E’ tipico del suo carattere fare periodici lavaggi di coscienza”.

