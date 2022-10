Memo Remigi palpeggia il sedere di Jessica Morlacchi/ Bufera a Oggi è un altro giorno

Caso Memi Remigi a Oggi è un altro giorno: palpa il fondoschiena di Jessica Morlacchi?

Un vero e proprio terremoto avrebbe travolto Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Raiuno, in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Serena Bortone. A scatenare la bufera sarebbe stato un gesto di Memo Remigi che si sarebbe reso responsabile di un gesto che avrebbe fatto infuriare Jessica Morlacchi che avrebbe, poi, ricevuto la solidarietà dei dirigenti Rai e di tutta la squadra di Oggi è un altro giorno. Stando a quanto riporta in esclusiva Giuseppe Candela per Dagospia, Memo Remigi, in diretta, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, avrebbe palpato il fondoschiena di Jessica Morlacchi.

Il tutto sarebbe avvenuto durante la puntata di venerdì 21 ottobre quando Serena Bortone avrebbe lanciato i temi del nuovo appuntamento alla presenza dei suoi ospiti fissi che formano il cast degli “affetti stabili”. La regia, come scrive Giuseppe Candela, avrebbe prima inquadrato Memo Remigi e Jessica Morlacchi per poi staccare sulla conduttrice. Dietro la Bortone, però, il pubblico avrebbe notato il movimento della mano di Memo Remigi che avrebbe scatenato la bufera.

Memo Remigi sospeso ad Oggi è un altro giorno?

Stando a quello che si legge su Dagospia, la mano di Memo Remigi sarebbe scesa fino a palpare il fondoschiena di Jessica Morlacchi che, non gradendo, avrebbe avuto una reazione istantanea allontanando la mano. Dietro le quinte, poi, la Morlacchi si sarebbe lasciata andare ad un amaro sfogo ricevendo la solidarietà dei colleghi, dei dirigenti Rai e dei responsabili del programma. Memo Remigi, secondo Dagospia, sarebbe stato così sospeso.

Il cantante è stato assente nelle puntate di lunedì, martedì e mercoledì. Nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 27 ottobre, Remigi tornerà ufficialmente in onda o sarà ancora assente?

