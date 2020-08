Mercedes Barcha è morta/ Addio alla moglie dello scrittore Gabriel Garcia Marquez

Addio a Mercedes Barcha. Si è spenta all’età di 87 anni la moglie nonché musa ispiratrice dello scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez. Ad annunciare la scomparsa della moglie del Premio Nobel colombiano è stato il Segretariato messicano per la Cultura. La donna è volata in cielo all’età di 87 anni, caso strano alla stessa età del suo amatissimo marito con cui ha vissuto fino agli ultimi giorni della sua vita. Gabriel Garcia Marquez, infatti, è morto all’età di 87 anni sei anni fa nella sua amata terra. Un lutto che ha colpito tutto il Messico, ma anche i tantissimi lettori e fan dello scritto colombiano diventato un vero e proprio simbolo per un’intera generazione. La poesia e l’arte di Gabriel Garcia Marquez hanno conquistato non solo il Messico, ma anche il resto del mondo diventando uno degli scrittori più amati e letti di sempre. Un successo che ha visto partecipi pubblico e critica che l’hanno insignito del Premio Nobel alla letteratura.

Mercedes Barcha, addio alla moglie di Gabriel Garcia Marquez

Proprio con la moglie Mercedes Barcha, Gabriel Garcia Marquez ha vissuto anni che hanno segnato la storia del Messico e di un’intera generazione. Gabriel Garcia Marquez e la moglie Mercedes Barcha vivevano a Città del Messico dal 1961. La coppia si è sposata venerdì 21 marzo nel 1958 nella chiesa del Perpetuo Socorro di Barranquilladi e da allora non si sono mai più lasciati condividendo insieme gioie e dolori. Un amore che ha superato momenti di grandi difficoltà, crisi, rivoluzioni epocali. Mercedes Barcha è nata a Magangue in Colombia da una famiglia di emigranti egiziani e il papà lavorava come gestore di una farmacia. Lo scrittore Garcia Marquez l’ha conosciuta quando era appena una bambina e si spostava con il padre per i vari villaggi della Colombia per vendere le medicine. Un amore importante quello tra il Premio Nobel per la Letteratura e Mercedes suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Gonzalo e Rodrigo, che oggi lavorano uno come fumettista e l’altro come regista e produttore di film e televisione.