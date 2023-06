Mercedes, ChatGPT integrato nel sistema Mbux/ Dialogare con l’assistente sarà più facile

Mercedes-Benz ha annunciato nelle scorse ore l’integrazione di ChatGPT con il proprio assistente vocale, leggasi il Mbux Voice Assistant. Come riferisce stamane USA Today, il software di Intelligenza Artificiale sviluppato da OpenAI, sarà disponibile in versione beta su un totale di 900mila autovetture della stella, questo al momento il numero di auto su cui verrà implementata l’inedita funzione. «L’integrazione di ChatGPT con Microsoft nel nostro ambiente cloud controllato è una pietra miliare nel percorso per rendere le nostre auto il centro della vita digitale dei nostri clienti», le parole di Markus Schäfer, rappresentante del Gruppo. Come migliorerà l’esperienza di guida grazie all’integrazione di ChatGPT sulle Mercedes? Le novità potrebbero essere rilevanti, superando di fatto i classici comandi come “Accendi l’aria condizionata” o “Cerca una stazione radio”.

L’MBUX delle auto tedesche potranno ad esempio comprendere comandi che fino all’aggiornamento con ChatGPT non avrebbero compreso. Inoltre, si potrà effettuare una sorta di conversazione con l’assistente vocale in maniera molto più naturale, senza necessario di scandire al meglio ogni parola, pena il rischio di non comprendere la richiesta effettuata. Il sistema di Mercedes, infine, capirà le richieste e i comandi interpretando il contesto, in modo molto simile a quanto farebbe un essere umano.

MERCEDES, ARRIVA CHATGPT: GARANTITA PRIVACY E TUTELA DEI DATI

Si tratta quindi di una vera propria svolta e nei prossimi mesi capiremo se gli automobilisti clienti di Mercedes avranno gradito o meno. Sul lato privacy l’azienda ha spiegato che saranno garantite e rispettate tutte le leggi in materia di privacy e tutela dei dati, e anche questo è un aspetto senza dubbio da non dare per scontato.

Dopo Mercedes la prossima azienda che dovrebbe introdurre ChatGPT sulle proprie auto dovrebbe essere General Motors, che da tempo sta appunto studiando l’integrazione del proprio sistema di infotainment con l’intelligenza artificiale. Il settore automotive sta attraversando una vera e propria rivoluzione fra elettrico e nuove tecnologie.

