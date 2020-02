Mercoledì delle Ceneri/ Il 26 febbraio si celebra l’inizio della Quaresima

Il mercoledì delle Ceneri si festeggia il 26 di febbraio e segna l’inizio della Quaresima ossia il periodo prima di Pasqua. In questo giorno la Chiesa richiede l’astinenza dal consumo di carne e il digiuno e lo stesso vale per ogni venerdì di Quaresima. Il digiuno rappresenta un modo del cristiano per rendersi disponibile a ricevere lo Spirito Santo rinunciando ad altri tipi di piaceri e soddisfazioni. Questa celebrazione ha origine dal concetto di penitenza ossia il percorso che i fedeli dovevano seguire per essere assolti da tutti i peccati la mattina del Giovedì Santo. Il momento più caratteristico di questo rito è il cospargimento di un po’ di cenere benedetta sul capo dei fedeli. Secondo la tradizione queste Ceneri vengono ricavate dalla bruciatura di rametti di palme o di ulivi benedetti in occasione della Domenica delle Palme l’anno prima. Con l’atto di spargere le Ceneri sul capo si manifesta lo spirito di preghiera in comune, il senso di cristianità e la conversione al Signore.

Mercoledì delle Ceneri, la resurrezione di Gesù

Il rito del mercoledì delle Ceneri riporta alla resurrezione di Gesù e alla sua morte infatti le Ceneri rappresentano lo stato in cui tornare alla fine della vita. Un altro importante di questa celebrazione è l’uso del colore viola nei paramenti sacri oltre al fatto che durante questo periodo viene recitato l’alleluja e non il gloria. Il rito dell’impostazione delle Ceneri sostituisce l’atto penitenziale della messa e può essere compiuto anche senza la messa rispettando determinati passaggi: canto d’ingresso, colletta, lettura, omelia, imposizione delle Ceneri, preghiera dei fedeli, benedizione solenne e congedo. Le Ceneri possono essere imposte in ogni celebrazione eucaristica del mercoledì ma è comunque necessaria la scelta di un giorno predominante in cui risulta in modo più evidente la volontà di intraprendere il cammino della penitenza. Oggi è difficile indurre i fedeli a rinunce ma molti dimostrano ancora un rigoroso rispetto verso questo rito. In questo giorno vengono avviate le celebrazioni del mercoledì delle Ceneri in tutte le parrocchie e i fedeli si riuniscono molteplici per assistere e partecipare a questo rito preparatorio della Pasqua.

Gli altri Beati di oggi

Il 26 di febbraio si ricordano il vescovo di Bologna San Faustiniano, la fondatrice delle Figlie di Maria Santa Paola di San Giuseppe di Calasanzio, il vescovo San Porfirio di Gaza, l’eremita San Vittore, il vescovo Sant’Agricola di Nevers, il patriarca Sant’Alessandro di Alessandria e il vescovo Sant’Andrea di Firenze. I beati commemorativa in questo giorno sono il martire Beato Roberto Drury e Beata Pietà della Croce Ortiz Real.



© RIPRODUZIONE RISERVATA