Merkel: “Recovery Fund non basta: Italia usi il Mes”/ Conte stizzito: “Decido io”

Alta tensione tra Angela Merkel e Antonio Conte? Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, ci sarebbe clima rovente tra la cancelliera tedesca ed il premier italiano. Il motivo? Le recenti dichiarazioni della numero uno di Berlino ai microfoni de La Stampa. La Merkel, infatti, ha parlato del tanto chiacchierato Mes e del Recovery Fund, dando un consiglio all’Italia. «Il fondo di solidarietà, il Recovery Fund, non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema. Una disoccupazione troppo forte in un Paese può avere un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiori», la posizione della cancelliera ai microfoni del quotidiano torinese, ma non solo: «L’Italia pensi ad attivare il Mes». Affermazioni forse accolte come un’invasione di campo, fatto sta che la replica del giurista non è stata delle più distensive…

CONTE REPLICA A MERKEL: “MES E RECOVERY FUND, DECIDO IO”

Il prossimo 17 luglio è previsto l’appuntamento decisivo per il fondo salva-Stati ed il premier Conte deve fare i conti con una maggioranza divisa più che mai. Elogiato anche da Romano Prodi, il Mes rappresenta uno dei temi di scontro all’interno del Governo giallorosso ed il premier Conte anche forse per questo motivo ha deciso di rispondere per le rime ad Angela Merkel: «Rispetto alle sue opinioni, non è cambiato nulla. Ma a fare i conti sono io, con il ministro Roberto Gualtieri, i ragionieri dello Stato e i ministri», riporta Repubblica. Il presidente del Consiglio ha poi ricordato che l’esecutivo è al lavoro per predisporre un Recovery Plan italiano, che verrà presentato a settembre, mentre per quanto riguarda il programma Sure «è un percorso praticamente già attivato».



