Merlata Bloom, nuovo centro commerciale di Milano/ 210 negozi, 43 ristoranti e 2.000 lavoratori

Aprirà fra poco più di un mese, precisamente il prossimo 15 novembre 2023, un nuovo centro commerciale di Milano, il Merlata Bloom. Così come avvenuto per City Life, si tratta di un centro decisamente moderno e diverso da quelli a cui siamo stati abituati fino a pochi anni fa, visto che al suo interno troveremo innanzitutto negozi ma anche cinema, servizi e intrattenimento, con uno sguardo attento all’ambiente e al design.

Sciopero 20 ottobre, trasporti, scuola e voli/ 24 ore di stop, Trenitalia, ATM, Trenord: gli orari

Il Merlata Bloom di Milano sorgerà nella zona nord ovest del capoluogo lombardo, facendo da cerniera, come scrive MilanoToday, fra il MIND – Milan Innovation District e Cascina Merlata, con anche il nuovo progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese. Al suo interno lavoreranno circa 2.000 persone e la superficie di questo nuovo mall sarà di circa 70mila metri quadrati, con più di 5.000 metri quadrati di aree verdi interne ed esterne, che renderanno “Merlata Bloom Milano un nuovo e inedito luogo di vita dedicato alla socialità e alla vita all’aria aperta, grazie anche a un meraviglioso parco di 30 ettari e due piazze pubbliche”, così come fa sapere lo stesso centro commerciale attraverso una nota ufficiale.

Cimici dei letti arrivano a Milano? La denuncia di due turisti/ Si nutrono di sangue umano

MILANO MERLATA BLOOM: “210 INSEGNE E 43 ZONE FOOD”

Sempre Merlata Bloom specifica che: “Duecentodieci insegne, con 43 unità food & beverage, e un’offerta commerciale premium, con soluzioni commerciali territoriali e allo stesso tempo internazionali, molte delle quali in arrivo per la prima volta in Italia o all’interno di un mall. Un variegato tenant mix di successo: il primo Esselunga all’interno di una galleria commerciale, Decathlon con il suo nuovo headquarter e un negozio da oltre 6.800 mq su due piani, il cinema multisala Notorious di ultima generazione, fashion e servizi”.

Market solidale a Rozzano contro lo spreco alimentare/ Progetto Arca: “un aiuto concreto alle famiglie”

Fra le zone più suggestive del nuovo centro commerciale di Milano, i 10mila metri quadri dedicati a leisure, cultura e intrattenimento, ma anche il grande ponte centrale, “un vero ‘winter garden’: uno spazio unico caratterizzato da aree verdi interne e ampie finestrature affacciate verso il parco e il nuovo skyline di Milano verso cui è orientato il centro”. Al suo interno troveremo anche un parco di 30 ettari, due pazzie pubbliche e un percorso ciclopedonale che collega il nuovo distretto con Parco Sempione e il centro di Milano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA