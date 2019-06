Meryl Streep compie 70 anni/ 21 candidature e 3 Oscar vinti per l’attrice dei record

Con 21 nomination all’Oscar e tre statuette dorate vinte, Meryl Streep è l’attrice dei record. Nata il 22 giugno 1949, oggi compie 70 anni e porta con se un bagaglio di successi e una carriera di spicco nel mondo del cinema. La passione per il grande schermo nasce grazie a Taxi Driver e a uno straordinario Robert De Niro. Inizia da questa folgorazione la sua cariera nel mondo del cinema che negli anni la porterà ad interpretare ogni tipo di ruolo in ogni tipo di film: dal dramma alla commedia, dal biopic al musical. Marie Louise (questo il suo vero nome) inizia però a lavorare prima al teatro, solo successivamente è arrivato il cinema. Ha interpretato tantissimi personaggi che sono poi diventati vere icone del grande schermo: basti pensare al primo ministro inglese Margaret Thatcher o alla terribile protagonista de Il Diavolo veste Prada.

Meryl Streep, l’attrice dei record compie 70 anni

Tra i suoi film più noti non possiamo non citare il drammatico La scelta di Sophie, il famosissimo musical Mamma Mia!, Il Diavolo Veste Prada, I Ponti di Madison County. L’esordio cinematografico avviene però nel 1977 con Giulia di Fred Zinnemann, dove interpreta un personaggio secondario ma comunque significativo per la trama. Per quanto riguarda i numeri, Meryl Streep detiene il record di maggior numero di candidature all’Oscar: ben 21, 17 per la migliore attrice protagonista e 4 per la migliore attrice non protagonista. Ha vinto tre premi Oscar: un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer e l’Oscar alla miglior attrice nel 1983 per La scelta di Sophie e nel 2012 per The Iron Lady.

© RIPRODUZIONE RISERVATA