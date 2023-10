Meryl Streep e Don Gummer si sono lasciati: perché?/ Il divorzio dopo 45 anni di matrimonio e 4 figli

E’ finita la storia d’amore tra Meryl Streep e Don Gummer: sarebbero segretamente separati da sei anni

L’amore tra Meryl Streep e il marito Don Gummer è ormai finito da da più di sei anni. A riferirlo in esclusiva è Page Six, con una notizia che avrebbe poi trovato riscontri e conferme eccellenti. Una delle coppie più iconiche di Hollywood si sarebbe in realtà sgretolata tempo fa, come accennavamo. “Don Gummer e Meryl Streep sono separati da più di 6 anni e, sebbene si prenderanno sempre cura l’uno dell’altra, hanno scelto di vivere separati”, avrebbe confermato il rappresentante dell’attrice.

I due sono stati visti insieme l’ultima volta agli Oscar del 2018, quando Meryl Streep all’inizio del discorso, spese parole al miele per il compagno: “Per prima cosa ringrazierò Don perché quando ringrazi tuo marito alla fine del discorso, le parole sono coperte dalla musica. Voglio che sappia che tutto ciò che apprezzo di più nella nostra vita me lo hai dato tu”. Poi Meryl Streep e il marito Don Gummer sono scomparsi dai radar per diverso tempo, senza però adito a pettegolezzi.

Il primo incontro tra Meryl Streep e Don Gummer: insieme grazie al fratello di lei

Meryl Streep ha incontrato e sposato Gummer nel 1978 poco dopo la morte dell’allora fidanzato, l’attore John Cazale. A farli incontrare sarebbe stato il fratello di lei. I due hanno messo al mondo quattro figli: Henry Wolfe, 43 anni, che lavora nel mondo della musica, e le attrici Mamie Gummer, 40, Grace Gummer, 37, e Louisa Jacobson, 30, la protagonista della serie tv The Gilded Age.

Nell’ormai lontano 2002, in una intervista rilasciata a Vogue, Meryl Streep parlò in questi termini della sua relazione con Don Gummer, descrivendo il loro matrimonio come “una trattativa enorme”. “Buona volontà e volontà di piegarsi e di stare zitta ogni tanto. Non esiste una tabella di marcia su come crescere una famiglia”, alcune delle sue parole.

