Metro Milano, linea verde M2 chiusa: gru sui binari/ Sindacati: “Sfiorata strage”

La linea verde della metro di Milano è attualmente chiusa fra le stazioni di Cernusco sul Naviglio e Gessate. Colpa di una gru che nella serata di ieri, attorno alle ore 18:40, ha tranciato i fili dopo che si è ribaltata improvvisamente sui binari presso la stazione di Bussero. Fortunatamente non si sono verificati dei feriti e il crollo è avvenuto poco dopo il passaggio di un convoglio, ma ovviamente l’episodio ha portato al blocco immediato dei treni che passano dalla linea verde in quella zona, con tutto ciò che ne consegue.

Attualmente la linea risulta essere ancora chiusa, così come fatto sapere da Atm.it: “I treni della M2 sono sostituiti da bus tra Cernusco e Gessate”, si legge sul sito ufficiale. Vengono inoltre riportate le varie fermate del bus:

-Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz – mappa

-Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) – mappa

-Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via -Matteotti (in direzione Villa Fiorita) – mappa

-Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea – mappa

-Gorgonzola: piazza Europa – mappa

METRO VERDE MILANO CHIUSA, LA COMUNICAZIONE DELL’ATM

L’elenco prosegue:

-Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita) – mappa

-Gessate: davanti al piazzale della stazione – mappa

-Per Bussero usate le fermate Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea. Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.

Sulla vicenda si è espresso Enrico Vizza, segretario generale della Uil: “È gravissimo, sarebbe potuta essere una strage se questo fosse accaduto qualche minuto prima quando è passato il treno con i passeggeri. Scriverò alla Procura per richiedere i dovuti accertamenti”. Al momento non è ben chiaro quando la linea verde della Metro Milano sarà ripristinata. “Daremo qui aggiornamenti – fa sapere ancora Atm – sulla riapertura delle stazioni. Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri”.

