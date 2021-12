Micaela Ramazzotti/ “Mio marito Paolo Virzì ha una grandissima dedizione da papà”

Nuovo appuntamento con Domenica In, tra i grandi ospiti del programma di Mara Venier troviamo Micaela Ramazzotti, una delle attrici più brillanti del cinema italiano. L’attrice è stata vincitrice di un David di Donatello per “La prima cosa bella”, 4 Nastri d’argento e 2 Ciak d’oro. Il suo film più recente, uscito nel 2021, è stato “Naufragi”, un dramma non passato per i cinema e visto direttamente su Sky Cinema. Nel 2020 ha recitato ne “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, guadagnandosi 2 candidature al David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

Micaela Ramazzotti sarà presente a Domenica In per presentare la commedia/mistery “7 donne e un mistero”, ultimo film del regista Alessandro Genovese. Un’occasione per farsi rivedere in televisione dopo un lungo periodo di assenza, impegnata nella lavorazione di nuovi film, essendo lei tra le interpreti più ricercate della settima arte nostrana.

Micaela Ramazzotti sul marito Paolo Virzì:”è generosissimo”

Micaela Ramazzotti è musa e moglie di Paolo Virzì e del rapporto col marito ha parlato diffusamente a Candida Morvillo sul magazine “F”, raccontando senza peli sulla lingua la loro relazione, tra alti e bassi, fedeltà e cura dei bambini. Un matrimonio che il 17 gennaio compirà 13 anni, insieme alla celebrazione dei 43 anni della talentuosa attrice, tenuto in piedi nonostante la breve separazione tra 2018 e 2019. “Io mi sento guardata e lui si sente guardato. Ogni giorno. Ogni giorno c’è questa cura”, ha sostenuto nell’intervista a F, e ha dichiarato che la fedeltà è avere sempre cura verso chi amiamo. Questo tipo di attenzione, nella loro coppia, si impreziosisce con piccoli regali e pensierini. Specie quando i due non si vedono da molto tempo, ha spiegato Micaela Ramazzotti: “Paolo è generosissimo, vede un abito di un colore o di una foggia che gli sembra giusto per me e lo prende al volo, che sia griffato o sia al mercato dell’usato”. Inoltre, per la biondissima attrice, il regista “ha un grande senso estetico e riesce sempre a beccare la taglia che ho in quel momento”. Un altro aspetto che fortifica la loro relazione è il senso di protezione di Virzì nei confronti dei figli: “La cura del padre la scopri soprattutto quando i bambini vanno a scuola e lui si dedica tantissimo ai compiti, con dedizione, con fantasia. Questo mi fa innamorare ancora di più di mio marito”.

