Nip o vip? Ecco chi è davvero Michael Castorino, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

Ed è già esplosa la polemica attorno a Michael Castorino, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. Il ragazzo in realtà deve ancora entrare nella casa di Cinecittà e il brusio, più che polemica, cresce sul web e tra gli internauti che si domandano se è giusto che il concorrente venga identificato come un nip, ovvero un personaggio non famoso. L’attore varesino, infatti, sarebbe già conosciuto nel panorama televisivo italiano e inoltre sarebbe piuttosto vicino ad altre personalità del mondo dello spettacolo. Da Michelle Hunziker a Giulia Salemi, gli esempi sono tanti.

Insomma, identificare Michael Castorino come un concorrente nip ha fatto storcere il naso a parecchie persone, che sulle varie piattaforme social hanno espresso qualche perplessità. Vedremo dunque cosa accadrà questa sera, quando Michael entrerà ufficialmente nella casa. Come si presenterà e con quali credenziali? Grande curiosità di scoprirlo…

Michael Castorino è fidanzato? Spuntano foto su Instagram con una ragazza ma…

In attesa della chiamata di Alfonso Signorini per il suo ingresso al Grande Fratello 2024, andiamo a rivedere brevemente chi è Michael Castorino e di cosa si occupa dal punto di vista professionale. Il concorrente trentacinquenne, come dicevamo, lavora come attore e nel suo curriculum vanta diversi passaggi in spot pubblicitari.

Ciò che molti si chiederanno è se Michael Castorino sia fidanzato oppure no. È proprio il suo profilo Instagram a venirci in aiuto: lì spuntano, infatti, molte foto che lo vedono insieme ad una bella ragazza bionda di nome Giulia. Si potrebbe credere che i due siano fidanzati, tuttavia l’hashtag che accompagna le loro foto è sempre ‘friends’, e quindi ‘amici’. Non ci sono, d’altronde, foto di baci o pose intime che farebbero credere altrimenti. Pare, dunque, che Michael sia single.

