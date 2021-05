Michael Werthman, Allan Jong e Jonathan Fast/ Ex mariti di Erica Jong, sposata con…

La scrittrice americana Erica Jong si è sposata quattro volte. Il primo matrimonio con il il fidanzato del college Michael Werthman è durato solo due anni, dal 1963 al 1965. Il secondo marito è stato Allan Jong, uno psicanalista americano di origine cinese. Il matrimonio è durato dal 1966 al 1975. La coppia ha vissuto in una base militare a Heidelberg, in Germania, per tre anni (1966-1969). “Il mio primo marito, un brillante studioso del Medioevo, dopo un anno dal matrimonio divenne schizofrenico e una volta, credendosi Gesù Cristo, cercò di camminare sulle acque a Central Park. Se il tuo primo marito diventa pazzo, il secondo dev’essere uno psichiatra, come il mio, un cinese-americano molto bello e atletico”, ha raccontato la scrittrice qualche anno fa al Corriere della Sera. I primi due matrimoni della scrittrice trovano molti paralleli nella storia di Isadora Wing, protagonista del romanzo “Paura di volare” del 1973.

Riccardo Fogli, ex marito Viola Valentino/ "Sono stata tradita diecimila volte"

Erica Jong: quattro mariti e una figlia

Il terzo marito di Erica Jong è stato Jonathan Fast, romanziere ed educatore sociale, e figlio del romanziere Howard Fast. Il matrimonio, durato dal 1977 al 1982, trova riferimenti nei romanzi “Come salvare la propria vita” e “Paracadute e baci”, in cui prosegue la vicenda di Isadora Wing. Dal terzo marito ha avuto la figlia Molly Jong-Fast. “Il nostro era un matrimonio aperto stile Anni Settanta, lui mi diceva con chi dormiva, io lo stesso con lui. Non fatelo, non funziona. Non puoi eliminare la gelosia. Se vuoi andare a letto con qualcuno, non dirlo a nessuno”, ha detto la scrittrice al Corriere della Sera. Dal 1989 Erica Jong è felicemente sposata con Kenneth David Burrows, un avvocato di New York. La scrittrice aveva rivelato, in un articolo su periodo “Interview”, di aver stipulato un accordo prematrimoniale con il quarto marito. Ma dopo dieci anni hanno deciso che non era più necessario e lo hanno bruciato.

LEGGI ANCHE:

Niccolò Palombini "Il tumore mi ha cambiato per sempre"/ "La chemio è una macchina.."Erica Jong, chi è?/ La scrittrice americana che non ha "Paura di volare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA