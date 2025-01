Tra cinema, teatro e mondo dello spettacolo, la vita di Michela Andreozzi è fitta di impegni. Lo stesso si può dire sul fronte sentimentale, dove il sole splende al fianco di Massimiliano Vado. L’imitatrice regista e l’attore sono diventati marito e moglie nel 2015, due anni dopo essersi conosciuti sul set del film Nove lune e mezza, con Michela che era impegnata dietro la cinepresa. Tra i due scoccò una sorta di colpo di fulmine e infatti da quel giorno non si sono mai lasciati. Curiosa la motivazione che ha spinto la coppia a sposarsi con rito civile, per una forma di rispetto e solidarietà verso altre persone.

“La nostra decisione è spinta dal voler sostenere le persone che non potevano avere accesso al matrimonio e noi ci siamo sposati con altre coppie di omosessuali”, la spiegazione di Michela Andreozzi. Benché spesso si parli a sproposito di presunte crisi, tra la regista e il compagno tutto prosegue per il meglio e i due oggi non potrebbero essere più felici.

Michela Andreozzi, la storia con il marito Massimiliano a gonfie vele: “Il tempo con lui vola”

Proprio parlando di suo marito Massimiliano, Michela Andreozzi si è lasciata andare a qualche confidenza sulla sua vita sentimentale in una bella intervista rilasciata al portale Weekly. Tante le parole di elogio per il suo compagno, che riempie d’amore le sue giornate e la sua quotidianità. “La nostra è una bolla preziosa”, ha raccontato la regista nel corso dell’intervista.

“Il nostro incontro è stato molto prezioso – ribadisce innamorata la Andreozzi – perché la nostra storia è un insieme di sentimenti che ti legano come l’amore, la passione, l’amicizia, lui è il mio amore ma anche il mio più caro amico. Il segreto per durare sempre? Questo non lo so ma tutto questo tempo insieme è volato”.