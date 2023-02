Michela Andreozzi, chi è/ Regista del film “Una gran voglia di vivere”

Michela Andreozzi, chi è l’attrice e regista

Michela Andreozzi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 17 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Michela Andreozzi è la regista del film “Una gran voglia di vivere”. che vede protagonisti Vittoria Puccini e Fabio Volo, autore dell’omonimo romanzo su cui si basa la pellicola. “Il film è tratto dal libro di Fabio, anzi è liberamente tratto nel senso che nel libro troviamo un uomo in dubbio verso il suo decennale matrimonio, mentre nel film noi abbiamo creato la storia di una coppia, in cui troviamo oltre al marito anche la moglie con un proprio arco narrativo”, ha spiegato la Andreozzi ai microfoni di Sky. Sui due protagonisti del film ha detto: “Fabio e Vittoria sono credibili, sembrano davvero amarsi, desiderarsi e poi, appunto, perdersi. Sono contenta di avere “inventato” questa coppia artistica che secondo me “mi ruberanno”!”.

Michela Andreozzi: la carriera in tv e al cinema

Michela Andreozzi è nata a Roma nel 1967. Ha studiato recitazione in diverse scuole e si è laureata in Filmologia presso il Dams. Ha iniziato a lavorare in televisione per Gianni Boncompagni nelle redazioni di “Domenica in” e “Non è la Rai”, dove presta anche la voce ad alcune ragazze del cast. Nel 1996 crea con Francesca Zanni il duo comico Gretel & Gretel, che si scioglie nel 2002. Dal 2009 al 2012 conduce con Federica Gentile il programma radiofonico Brave ragazze su Radio 2. Recita anche in alcune fiction: “La squadra”, “7 vite”, “Il commissario Manara” e “Distretto di Polizia”. Al cinema debutta in “Basilicata Coast to Coast”, di Rocco Papaleo, e successivamente recita per Fausto Brizzi, Leonardo Pieraccioni, Massimiliano Bruno, Paolo Genovese, Carlo Vanzina e molti altri. L’esordio alla regia avviene con il corto “D.U.G.U Dietro un grande uomo”, mentre il primo film come regista è “Nove lune e mezza”. Successivamete dirige i film “Brave ragazze” e “Genitori vs influencer”, e la serie “Guida astrologica per cuori infranti”.

