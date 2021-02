Michela Rocco di Torrepadula, ex moglie Mentana/ La separazione tra polemiche e attacchi…

CHI È MICHELA ROCCO DI TORRE PADULA L’EX MOGLIE DI ENRICO MENTANA?

Michela Rocco di Torrepadula è la ex moglie del giornalista Enrico Mentana. Michela, classe 1970, è nata a Udine, in Friuli. Nel 1987 si classificò seconda al concorso di Miss Italia, che vinse dopo la squalifica di Mirca Viola, perché sposata e madre di un bambino. L’anno dopo vinse anche il concorso di Miss Europa. Nello stesso periodo esordì in televisione come valletta ne “Il processo del lunedì”. Successivamente ha affiancato Luciano Rispoli alla conduzione del “Tappeto volante”. Michela Rocco di Torrepadula ha recitato in qualche film e preso parte ad alcune fiction, come “Linda e il brigadiere”, “Incantesimo” e la soap opera “Un posto al sole”. Nel 2002 Michela ha sposato Enrico Mentana, con il quale ha avuto due figli: Giulio nato nel 2006 e Vittoria nata nel 2007.

Nel 2013 i due si sono separati. A inizio anno la coppia finì sotto i riflettori per i numerosi post apparsi sui social della ex Miss Italia, in risposata a un tweet del marito: “Che belle parole… peccato siano solo parole. Hai lasciato moglie e figli a Pinzolo per festeggiare con i tuoi amici Vip… Della numerosa prole, non ha nessuno accanto. Solo lui e quattro amici vecchi di merda, ma potenti”, ha scritto Michela.

LA POLEMICA TRA MICHELA ROCCO DI TORRE PADULA ED ENRICO MENTANA

In tanti pensarono a un fake o a un hacker, ma messaggio simili sono apparsi anche sulla pagina Facebook di Michela Rocco di Torrepadula: “2012/2013. Bell’inizio di mer*a: Giulio che a mezzanotte meno cinque urla e si dispera. ‘Papà! Dov’è il mio papino?’. ‘No panic! Adesso arriva…’. Sì, per il 2014”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA