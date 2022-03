Michele, Amici 2022/ Peparini sfida la Celentano col guanto: “Non è versatile!”

Michele Esposito e Alessandra Celentano sotto attacco di Veronica Peparini

Alla vigilia del secondo serale Amici 2022, la cui messa in onda è attesa per il 26 marzo 2022 su Canale 5, nel daytime del talent Veronica Peparini lancia un guanto di sfida rivolto alla competitor Alessandra Celentano e il suo pupillo Michele Esposito. La maestra di danza contemporanea, quindi, invita al secondo serale del talent Michele a sfidare il suo pupillo, Dario Schirone, in una prova sulla versatilità, dote che – a detta della compagna di Andrea Muller- appartiene al suo allievo e non al ballerino classico della Celentano.

“Celentano ha detto che Michele è il ballerino più versatile di Amici, ma lui non lo ha ancora dimostrato di essere versatile – è quindi la motivazione con cui la Peparini passa all’attacco della Celentano, motivando il suo guanto di sfida-. Qualcuno pensa che la danza sia ferma al classico e al neoclassico… Dario ha dato dimostrazione che riesce a spaziare in più stili e sempre con grande efficacia. Sfido Michele in un guanto sulla varietà di stili. Attendo che Michele trasformi in fatti le parole della Celentano”.

Michele Esposito rischia al secondo serale di Amici 2022? Le anticipazioni tv

Nonostante il guanto di sfida che Veronica Peparini lancia contro Alessandra Celentano e che chiama Michele Esposito a mettersi alla prova sulla versatilità al secondo serale di Amici 21, le anticipazioni relative all’atteso appuntamento tv di Amici 2022 non vedono Michele Esposito a rischio eliminazione, anzi. Il ballerino classico, in occasione dell’appuntamento serale già registrato e che viene trasmesso questo sabato in differita, metterà a segno per la sua squadra diversi punti, riuscendo a battere ad esempio il duetto dei cantanti Crytical e Albe durante le tre manche della gara a 3 squadre.

Che Michele possa rivelarsi il vincitore della categoria danza di Amici 2022? I giudici del serale ad oggi sembrano apprezzare molto il suo talento.











