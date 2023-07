Michele Ceci è morto in un incidente a 53 anni/ Era batterista dei Massimo Volume

Michele Ceci, conosciuto semplicemente come Cecio, è morto all’età di 53 anni a causa di un incidente stradale. Era il batterista dei Massimo Volume, una rock band attiva in ambito indipendente che è stata creata nel 1991, si era sciolta nel 2002 e riformata nel 2008. Il suo volto era molto conosciuto nell’ambito musicale.

A dare il drammatico annuncio sono stati proprio gli altri componenti del gruppo. “Purtroppo ieri è arrivata la terribile notizia della morte di Gabriele Ceci, con noi nel gruppo per molti anni. Una morte improvvisa, assurda: una strada di montagna, il manto stradale che cede di colpo, l’auto che precipita in un burrone. Cecio, come lo chiamavano tutti, era lì per lavoro. Lasciato il gruppo e Bologna, era tornato in Abruzzo ed era diventato un direttore d’azienda. Noi, per prenderlo in giro, gli dicevamo che – ora che aveva fatto i soldi – avrebbe dovuto produrci i dischi. Lui sorrideva, sornione”, hanno scritto.

Michele Ceci è morto in un incidente a 53 anni: il ricordo dei Massimo Volume

I Massimo Volume hanno voluto ricordare così Michele Ceci, il loro batterista morto a soli 53 anni in un incidente stradale in montagna. “Con Cecio era impossibile litigare. Sempre disponibile, sempre discreto. Non alzava mai la voce, non conosceva la prepotenza, neanche la presunzione. Sembra incredibile che non ci sia più. Il nostro pensiero va alla moglie, alle figlie, alla sorella, a tutti gli amici con cui ha condiviso le gioie e le pene della vita”, hanno concluso. Il mondo della musica è dunque a lutto per la sua prematura scomparsa. Innumerevoli i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore sui social network.

