Michele Esposito/ Perde Amici 21 contro Luigi Strangis ma ‘vince’ Roberto Bolle…

Amici 21, Michele Esposito ospite a Verissimo

Può dirsi uno dei protagonisti indiscussi della finale di Amici 21, evento nel cui ordine di arrivo lui si è qualificato secondo classificato alle spalle del trionfatore assoluto del talent Luigi Strangis, si tratta di Michele Esposito, che è ospite in studio a Verissimo nel nuovo weekend di Canale 5. Al contempo, inoltre, Luigi si è aggiudicato la vittoria del circuito canto, mentre il ballerino la vittoria del circuito ballo che lo vedeva contrapporsi al grand final di Amici 21 alla ballerina competitor Serena Carella. In occasione della finale del talent, oltre a ricevere come tutti i finalisti il premio Marlù, del valore di 7mila euro, Michele si è aggiudicato il montepremi della categoria danza, del valore di 50mila euro, e un altro importante riconoscimento.

Così come mostrato al grand final dalla conduttrice Maria De Filippi a Michele -con un videomessaggio in rvm di Roberto Bolle- l’étoile ha invitato l’allievo di Alessandra Celentano ad Amici 21 alla festa della danza, che si terrà prossimamente nella città di Milano.

Michele Esposito collabora con Roberto Bolle: il successo dopo Amici 21

L’ospite in studio a Verissimo, Michele Esposito, si è palesato del tutto entusiasta all’idea di prendere parte allo spettacolo On dance, che vedrà protagonista tra gli altri anche Roberto Bolle, e si terrà a pochi mesi dalla finale di Amici 21. Più precisamente, nel mese di settembre 2022, e avrà luogo al al Castello Sforzesco di Milano. Si prospetta quindi un inizio di carriera scintillante per l’ex Amici 21 originario di Teverola, che anche grazie al sostegno del pubblico di Canale 5 si è classificato secondo nell’ordine di arrivo alla finale di Amici 21. Ma c’è chi – tra i telespettatori attivi sui social network- non nasconde che avrebbe voluto vedere l’ospite a Verissimo nonché ex pupillo di Alessandra Celentano alzare la coppa di vincitore finale del talent, al posto di Luigi Strangis. Tuttavia tra Michele e Luigi intercorre un rapporto di stima reciproca e di amicizia , dopo aver unito le forze da membri dello stesso team di appartenenza rivelatosi vincente ad Amici 21, capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

