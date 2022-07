Michele Santoro candidato nel M5s?/ Conte: “Parleremo anche con lui e…”

Alle prese con numerosi addii, legati alla scissione guidata da Luigi Di Maio ma non solo, il M5s potrebbe presto mettere a segno un “acquisto” di spicco. Parliamo di Michele Santoro, celebre giornalista con un passato politico. Settimane fa, il volto di Annozero aveva aperto a un dialogo con Giuseppe Conte in caso di addio pentastellato al governo Draghi. Ora, con l’addio dell’ex presidente Bce, si entra nel vivo…

È stato lo stesso Giuseppe Conte a confermare la “pista”: il dialogo tra Michele Santoro e il Movimento può iniziare: “Parleremo sicuramente anche con lui. Ma voglio evitare operazioni a tavolino. Siamo aperti a chi vuole condividere il nostro progetto, ma l’importante è che tutti i nostri sostenitori condividano la non negoziabilità dei nostri principi”, le parole del giurista ai microfoni di TPI.

MICHELE SANTORO-M5S, SI ENTRA NEL VIVO

“Il nostro campo è aperto a chi ha a cuore i principi costituzionali e non è disponibile a barattarli con il prestigio di una singola persona. E siamo aperti a tutte le componenti della società civile che ritengono fondamentale l’eguaglianza sostanziale come recita l’art. 3 della Costituzione italiana”, ha spiegato Giuseppe Conte nel corso del suo intervento. Michele Santoro potrebbe entrare a fare parte del nuovo corso del Movimento, vicino alle posizioni di Melenchon, una svolta a sinistra per risalire nei sondaggi e imprimere una svolta. Il capo politico pentastellato ha anche parlato del possibile ritorno di Alessandro Di Battista: “Con lui il discorso è un pò diverso. Ha dato un forte contributo alla storia del Movimento, poi si è allontanato. Se ritorna troverà un nuovo corso. Non sarà più come all’inizio, senza una struttura. Dovrà accettare nuove regole statutarie”.

