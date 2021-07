Michele Zarrillo/ Il rapporto con i tre figli e l’infarto nel 2013

Michele Zarrillo è una delle voci più amate del panorama musicale italiano, fin dalla sua vittoria al Festival di Sanremo 1987 nella sezione Nuove Proposte con il brano “La notte dei pensieri”. Sul palco dell’Ariston Zarrillo ha presentato alcuni dei sui brani più celebri come “Cinque giorni”, “L’elefante e la farfalla” e “L’acrobata”. La sua canzone più amata è senza dubbio “Una rosa blu”. Michele Zarrillo è legato da molti anni alla violoncellista Anna Rita Cuparo, con cui ha avuto i figli Luca (2010) e Alice (2012). Il cantante è anche padre di Valentina, nata nel 1981, avuta da una relazione precedente. Qualche anno fa, ospite di Caterina Balivo, Zarrillo ha rivelato come l’arrivo degli altri figli abbia rinsaldato il rapporto con la primogenita: “Lei con questi fratellini così piccoli ha un grande amore. Poi loro, a 8 e 10 anni, sono già zii. Il rapporto è migliorato molto: quando ti separi qualche periodo strano c’è sempre, ma con mia figlia Valentina ci adoriamo, un amore talmente forte che ci scontriamo”.

Michele Zarrillo: “Sono stato miracolato”

Nel 2013 Michele Zarrillo ha avuto un infarto. In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017, l’artista ha raccontato la vicenda in un’intervista rilasciata al settimanale “Gente”: “Ho avuto un infarto. Me la sono vista veramente brutta. Per fortuna non ero in casa da solo, l’ambulanza arrivò in soli sette minuti e l’ospedale era dietro casa mia. Mi operarono d’urgenza e mi misero cinque stent. Ho avuto paura, tanta, di perdere tutto e non solo la carriera”. Zarrillo ha pensato subito ai sui figli che sarebbero potuti crescere senza un padre, questo pensiero gli ha dato la forza di guarire. “Sono stato davvero miracolato: una parte del mio cuore aveva smesso di battere e solo in rarissimi casi, dopo un infarto come il mio, riprende la motilità. Anche i medici erano sbalorditi”, ha aggiunto il cantante.

