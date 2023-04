Micol, due di picche a Tavassi al GF Vip/ “Dormiamo insieme dopo la finale?”, ma lei sceglie i genitori

Micol Incorvaia, due di picche a Edoardo Tavassi durante la finale del GF Vip

Micol è la prima finalista eliminata in questa finale del Grande Fratello Vip 7. Nikita Pelizon l’ha battuta durante la prima sfida al televoto, ma prima la Incorvaia ha potuto vivere un momento molto emozionante grazie alla sua famiglia. In Casa per lei sono arrivati prima la sorella Clizia, poi il fratello Mattia, infine anche il suo papà, a cui lei è fortemente legata. Una grande gioia per Micol, che ha anche presentato loro Edoardo Tavassi.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 3 aprile 2023: le cinquine

Micol Incorvaia passa la prima notte fuori dal GF Vip senza Edoardo…

È proprio lui che, prima che Micol abbandonasse la Casa del GF Vip definitivamente, le fa una proposta per il post finale: “Stasera esco almeno passiamo una serata insieme senza le telecamere”. Micol, però, è di bel altro avviso: “No, ma stasera ci sono i miei genitori”. Sconsolato, Tavassi replica: “Vabbè domani sera”. Intanto anche il papà di Edoardo, Luciano Tavassi, si è detto felice di questa coppia: “Io da ragazzo amavo le ragazze bionde, di Micol dico che è acqua e sapone, quindi ci piace, le facce pulite ci piacciono sempre. Ho conosciuto anche i suoi genitori e ti dico che sono rimasto molto contento. La cosa più bella è l’amore, però la ragazza ci piace molto”.

LEGGI ANCHE:

Alberto Brambilla: "Spesa assistenziale va tagliata"/ "C'è un esercito di manodopera"AstraZeneca e il nodo finanziamenti/ La Verità: "30mln per Università ed editori..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA