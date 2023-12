Micol Ronchi, scomparsa la sorella Anastasia/ “Ha 16 anni. Se l’avvistate contattate le forze dell’ordine”

È scomparsa da giorni a Pavia Anastasia Ronchi, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi. A lanciare l’allarme sarebbe stata la stessa conduttrice che continua a rilanciare il suo appello sui social: “Anastasia si è allontanata dal proprio domicilio ed è stata vista nei pressi della stazione di Pavia. Chiunque dovesse vederla mi scriva o contatti direttamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Pavia“.

La sorella di Micol Ronchi ha 16 anni, capelli biondi con ricrescita castana e, secondo i dati riferiti dall’Associazione Penelope, al momento della scomparsa indossava un giaccone blu scuro e uno zaino viola. Alcuni testimoni l’avrebbero avvistata il 14 dicembre scorso a Viareggio, zona Centro, Vittorio Emanuele, ma ancora non c’è una svolta nelle ricerche.

L’appello di Micol Ronchi sta facendo il giro del web in queste ore delicate per la scomparsa della sorella 16enne Anastasia Ronchi. La ragazza sarebbe uscita di casa il 13 dicembre scorso, a Pavia, e di lei non ci sarebbe ancora nessuna traccia. “Sappiamo che a preso il treno Piavia-Genova e poi da Genova ha raggiunto Viareggio – sottolinea l’Associazione Penelope che segue il caso –. Ci sono state diverse segnazioni attendibili su Viareggio in zona centrale. Ha un giaccone blu scuro e uno zaino viola“.

Al Corriere della Sera, Micol Ronchi ha ribadito il suo appello confidando nelle segnalazioni dei cittadini che potrebbero avvistarla durante i suoi spostamenti: “Non ha con sé neppure un telefono, spero tanto che stia bene e che si faccia viva in qualche modo. Non siamo arrabbiati con lei e l’aspettiamo a braccia aperte. Chiunque la veda ci faccia sapere“.











