Migranti: 57% italiani d’accordo con Meloni/ 60% elettori dem vuole stretta sbarchi

Questione migranti: cosa ne pensano gli italiani?

Secondo dei recenti sondaggi svolti da Analisi Politica e citati da Libero la popolazione è sempre più favorevole ad una stretta sulla questione migranti. Secondo più di due terzi della popolazione lo Stato dovrebbe “comportarsi in modo più severo” sugli sbarchi, secondo una diffusa tendenza che si registra più o meno similmente ogni anno, ma quest’anno sono gli elettori della sinistra a stupire.

Migranti, il piano anti-Ong del Viminale/ Multe, confische navi: in cosa consiste

L’analisi sulla popolazione per la questione migranti, infatti, registra tra gli elettori del centrosinistra una media dell’81% di sostegno ad un’eventuale stretta, ed è l’elettorato di Forza Italia a registrare il dato minore (66%, rispetto all’87% dei Fratelli d’Italia e al 92% della Lega). A sinistra, invece, la tendenza è in aumento, e a stupire è soprattutto l’elettorato del Partito Democratico, che registra un 61% di adesione ad eventuali strette sugli sbarchi. Seguono a ruota gli elettori dei Verdi, in completa opposizione ai principi del partito, e il Movimento, entrambi al 55%. Spaccato, infine, a metà il Terzo Polo, con il 49% di adesioni ad un’eventuale stretta (e un 2% di astensione nella risposta).

Migranti, Italia-Malta-Cipro-Grecia: “delusione ricollocamenti”/ La Spagna si sfila

Migranti: cosa ne pensa la popolazione del blocco navale?

Tendenza in aumento anche per i sondaggi su un eventuale blocco navale per fermare i migranti, con circa il 57% della popolazione italiana che sostiene il piano di Giorgia Meloni. Non si parla di blocco navale in senso stretto, dunque, quanto di un maggiore controllo direttamente sulle coste nordafricane, con il supporto dei governi locali e che limiterebbe in larga parte il traffico umano illegale, migliorando i sistemi di accoglienza internazionali.

Alta, ovviamente, l’adesione dell’elettorato di destra ad un eventuale blocco navale per i migranti, con un 89% nella Lega, un 78% da parte di Fratelli d’Italia ed, infine, un timido 55% di adesioni dall’elettorato di Forza Italia (frangia più moderata sulla questione migranti nel centrodestra). Guardando, invece, alla sinistra, la metà esatta (50%) dell’elettorato del Movimento 5 Stelle vorrebbe il blocco navale. Più moderati gli elettori dei Verdi, favorevoli solo al 43%, ma buoni anche i risultati del Partito Democratico, con un 44% dei adesioni al blocco. Anche in questo caso il Terzo Polo è spaccato, con un 49% di elettori favorevole e un 51% non favorevole.

Francia minaccia Italia “inaccettabile sui migranti”/ “Conseguenze se Meloni insiste”

© RIPRODUZIONE RISERVATA