Migranti clandestini, record UK/ “Attraversano Manica, legge tedesca troppo morbida”

Bande di trafficanti di persone stanno sfruttando le leggi tedesche sull’immigrazione clandestina per i loro traffici nel Regno Unito. La Germania, come denuncia The Sun, si sta rapidamente trasformando in un centro di contrabbando per trafficanti che si servono di gommoni e motoscafi, spesso caricati su camion con targa tedesca per attraversare la Francia. Il Ministero dell’Interno inglese ha domandato alla sua controparte tedesca di agire sulle scappatoie legali sfruttati da queste bande, che spesso hanno la loro base in Germania per evitare le più severe leggi francesi sul traffico di esseri umani.

Una fonte delle forze dell’ordine sentita da The Sun ha affermato che “stiamo avendo dei veri e propri problemi con le autorità tedesche. Sembra che ci sia poca propensione ad affrontare le bande di trafficanti e a livello legale ci sono limitazioni a ciò che possono fare, perché le loro leggi sono carenti in questo campo”. Nel giorno di Natale, 90 migranti clandestini hanno attraversato il Canale della Manica a bordo di piccole imbarcazioni: in totale, sono 45.756 i migranti che hanno compiuto questo pericoloso viaggio, un numero da record che non era mai stato registrato.

Traffico di migranti attraverso la Manica: mai così tanti come nel 2022

Non si ferma il traffico clandestino di migranti attraverso il Canale della Manica, sfruttando la legislazione della Germania. Come riferisce The Sun, la Gran Bretagna ha ottenuto che la Francia vietasse la vendita di imbarcazioni nei pressi dei porti, ma questo espediente non avrebbe provocato un grande danno ai trafficanti di esseri umani. Le imbarcazioni possono infatti essere importate dalla Germania attraverso i camion. Il quotidiano britannico si chiede se la Germania possa avere un reale interesse a inasprire le sue leggi in tema di traffico di esseri umani, trattandosi di una questione che sfocia direttamente nel territorio del Regno Unito.

Il Primo Ministro inglese ha annunciato l’intenzione di riformare le leggi sui diritti umani, facilitando l’espulsione dei finti rifugiati che sfruttano il sistema di asilo e rendendo al contempo più difficile la possibilità di aggirare il sistema per stabilirsi nel Regno Unito. Misure che possono essere state dettate dai numeri record dell’immigrazione lungo la Manica, che ha superato quota 45mila nel 2022. Nel Regno Unito, la situazione delle frontiere è tutt’altro che facile. Il quotidiano The Sun parla di scioperi delle forze dell’ordine situate alle frontiere e di numerosi arretrati per quanto riguarda i passaporti.











