Migranti, Guardia costiera ne salva 1200 su due barconi/ Sbarchi continui a Lampedusa

Continuano gli sbarchi nel Mediterraneo, così pure le operazioni della Guardia Costiera italiana in questi giorni di festività. Sono diversi gli scenari in cui lavora, ad esempio a largo dell’isola di Lampedusa e nel mar Ionio. Da venerdì ad oggi sono state salvate duemila persone nelle operazioni di soccorso. Ma ve ne sono ancora in atto a favore di un peschereccio che ha 800 migranti a bordo. Sono stati intercettati a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, quindi sono in acque SAR italiane.

A coordinare in queste ore i soccorsi il Centro Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera, ma non mancano le difficoltà, in primis a causa del sovraccarico di migranti a bordo. La nave Peluso della Guardia Costiera, con il supporto di tre motovedette SAR classe 300 e l’assistenza di una nave mercantile presente in zona, si sta occupando dell’intervento. Invece, sono circa 400 i migranti a bordo di un’altro peschereccio, in questo caso segnalato anche da Alarm Phone e intercettato dalla nave Diciotti della Guardia Costiera italiana.

MIGRANTI, CONTINUANO LE OPERAZIONI DI SOCCORSO

Al momento si trova in area SAR italiana, per la precisione a circa 170 miglia a Sud-Est di Capo Passero, a largo della Calabria ionica. In queste ore la nave si sta occupando delle operazioni di soccorso, ma sul posto ci sono due unità mercantili in assistenza. Sono coinvolti anche mezzi aerei della Guardia Costiera e di Frontex in questi giorni, a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Anche nella notte ci sono stati nuovi approdi. Come a Lampedusa, dove sono arrivate 36 persone, tra cui 8 donne e un minore. In questo caso una motovedetta della Guardia Costiera ha agganciato il barchino di sette metri lasciandolo alla deriva. I migranti hanno riferito ai soccorritori di essere originari di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia e Guinea. Nelle ore precedenti c’erano stati altri 26 sbarchi per un totale di 974 persone. Invece, il giorno prima erano stati 17 gli approdi, con 679 migranti. A fronte di 400 posti disponibili all’hotspot di contrada Imbriacola, all’alba c’erano 1.883 ospiti.

